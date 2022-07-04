الإثنين، ٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٤ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
مقتل وإصابة 24 خلال إطلاق نار بمسيرة احتفالية في ولاية إلينوي الأمريكية
ميزة جديدة وصلت إلى تطبيق إنستجرام.. 5 خطوات للتفعيل (فيديو)
بعد إعادة فتح التقديم في«حساب المواطن» بأمر ملكي كريم.. إليكم روابط التقديم
كيف تتجنب الإصابة بـ«التسمم الشمسي»؟.. الأعراض وطرق الوقاية
القبض على 7 مخالفين لنظام أمن الحدود لبيعهم سندات هدي والحج عن الغير بغرض الاحتيال
روسيا تحذر مواطنين مصريين من تلبية نداء أوكرانيا.. ما الأمر؟

محليات

القبض على 7 مخالفين لنظام أمن الحدود لبيعهم سندات هدي والحج عن الغير بغرض الاحتيال

القبض على 7 مخالفين لنظام أمن الحدود لبيعهم سندات هدي والحج عن الغير بغرض الاحتيال
٠٩:١٨:٥٠ م، الإثنين، ٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٤ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل- واس:

قَبَضَتْ شرطةُ منطقةِ مكة المكرمة على (7) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية لبيعهم سندات هدي والحج عن الغير؛بغرض النصب والاحتيال.

وأوضحت الشرطة أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

من ناحية أخرى استردت شرطة منطقة الرياض 16 مركبة مسروقة استخدمت في عمليات سطو على منازل وقبضت على سارقيها.

وأوضح بيان نشره الأمن العام عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنهم 4 مواطنين ومقيم من الجنسية الأردنية.

وتابع البيان :”  وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة”.

الكلمات الدلالية:
شرطة مخالفين مكة المكرمة نظام الحدود

مواد ذات صلة

المزيد
«هدف»: 156 ألف منشأة اشتركت في برنامج دعم نمو التوطين

«هدف»: 156 ألف منشأة اشتركت في برنامج دعم نمو التوطين

منذ 5 سنوات
للوقاية من كورونا.. «الشؤون الإسلامية» تخفض عدد الموظفين 50%

للوقاية من كورونا.. «الشؤون الإسلامية» تخفض عدد الموظفين 50%

منذ سنتين
«دوريات المجاهدين» بجازان تحبط تهريب 5 آلاف طلقة حية في الداير بني مالك

«دوريات المجاهدين» بجازان تحبط تهريب 5 آلاف طلقة حية في الداير بني مالك

منذ 5 سنوات
تنبيه مهم من «أمانة مكة» للمواطنين والمقيمين بشأن توصيل طلبات الذبائح للمنازل

تنبيه مهم من «أمانة مكة» للمواطنين والمقيمين بشأن توصيل طلبات الذبائح للمنازل

منذ سنتين

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *