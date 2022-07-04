القبض على 7 مخالفين لنظام أمن الحدود لبيعهم سندات هدي والحج عن الغير بغرض الاحتيال

تواصل- واس:

قَبَضَتْ شرطةُ منطقةِ مكة المكرمة على (7) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية لبيعهم سندات هدي والحج عن الغير؛بغرض النصب والاحتيال.

وأوضحت الشرطة أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

من ناحية أخرى استردت شرطة منطقة الرياض 16 مركبة مسروقة استخدمت في عمليات سطو على منازل وقبضت على سارقيها.

وأوضح بيان نشره الأمن العام عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنهم 4 مواطنين ومقيم من الجنسية الأردنية.

وتابع البيان :” وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة”.