الإثنين، ٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٤ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
وزير الموارد البشرية يعلق على الأمر الملكي الكريم: يلمس حاجات المواطنين
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محليات

وزير الموارد البشرية يعلق على الأمر الملكي الكريم: يلمس حاجات المواطنين

وزير الموارد البشرية يعلق على الأمر الملكي الكريم: يلمس حاجات المواطنين
٠٩:٠٤:٢٤ م، الإثنين، ٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

توجه وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد سليمان الراجحي، بالشكر إلى مقام خدام الحرمين الشريفين وولي العهد- حفظهما الله- بعد صدور الأمر الملكي الكريم.

وكتب “الراجحي” عبر حسابه على “تويتر” :” أتقدم بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- على دعمهما السخي والدائم لمنظومة التنمية الاجتماعية”.

وأضاف الوزير أن “: هذه اللفتة الكريمة تؤكد حرص قيادتنا الرشيدة على تلمس حاجات المواطنين.. حفظ الله بلادنا الغالية وقادتنا وأمدهم بتوفيقه”.

وانطلاقاً من حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، بأبنائه من المواطنين والمواطنات في سبيل حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المُترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية، وبناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظه الله -، على ضوء دراسة مجلس الشؤون الاقتصادية برئاسة سموه لتطورات الأوضاع الاقتصادية في العالم وسبل حماية أبناء وبنات الوطن من الأسر المستحقة من التأثر بتداعياتها، صدر أمر ملكي كريم بالموافقة على تخصيص دعم مالي بمبلغ (20) مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالمياً، منها 10.4 مليارات ريال كتحويلات نقدية مباشرة لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن، وبرنامج دعم صغار مربي الماشية، على أن يخصص بقية المبلغ لزيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية والتأكد من توفرها.

وتضمن أمر خادم الحرمين الشريفين التالي:

أولاً: تخصيص مبلغ (ملياري) ريال لصرف معاش إضافي لمرة واحدة لمستحقي الضمان الاجتماعي للعام المالي الحالي 1443 ـ 1444هـ ، 2022م.

ثانياً: إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقاً.

ثالثاً: تخصيص مبلغ (ثمانية مليارات) ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي الحالي وفق الضوابط المعلنة مسبقاً.

رابعاً: تخصيص مبلغ (408 ملايين) ريال كدعم مالي لمستفيدي برنامج صغار مربي الماشية.

الكلمات الدلالية:
أمر ملكي الضمان الاجتماعي الموارد البرشية خادم الحرمين ولي العهد

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