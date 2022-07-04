الإثنين، ٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٤ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
فيديو.. تشغيل قطار الحرمين لأول مرة منذ عامين
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محليات

فيديو.. تشغيل قطار الحرمين لأول مرة منذ عامين

فيديو.. تشغيل قطار الحرمين لأول مرة منذ عامين
٠٩:٠١:٢٤ م، الإثنين، ٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

جرى استئناف تشغيل قطار المشاعر لخدمة الحجاج بعد توقفه لمدة عامين بسبب جائحة كورونا.

ويعتبر قطار المشاعر من أحد أطول قطارات المترو في العالم، بطول يبلغ ٢٨٠ متر، ويعمل لخدمة ضيوف الرحمن، وتبلغ سعة القطار ٣ آلاف راكب في الرحلة وبطاقة استيعابية ٧٢ ألف راكب في الساعة،

وبدأ تنفيذ هذا المشروع في عام ٢٠٠٨ من خلال الشركة الصينية لإنشاء السكك الحديدية الصينية المحدودة، ويتكون المشروع من ١٦ قطارا، يضم القطار ١٢ عربة تستوعب كل عربة منها ٣٠٠ راكب.

الكلمات الدلالية:
الحجاج السصعودية تشغيل قطار الحرمين كورونا

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