فيديو.. تشغيل قطار الحرمين لأول مرة منذ عامين

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جرى استئناف تشغيل قطار المشاعر لخدمة الحجاج بعد توقفه لمدة عامين بسبب جائحة كورونا.

ويعتبر قطار المشاعر من أحد أطول قطارات المترو في العالم، بطول يبلغ ٢٨٠ متر، ويعمل لخدمة ضيوف الرحمن، وتبلغ سعة القطار ٣ آلاف راكب في الرحلة وبطاقة استيعابية ٧٢ ألف راكب في الساعة،

وبدأ تنفيذ هذا المشروع في عام ٢٠٠٨ من خلال الشركة الصينية لإنشاء السكك الحديدية الصينية المحدودة، ويتكون المشروع من ١٦ قطارا، يضم القطار ١٢ عربة تستوعب كل عربة منها ٣٠٠ راكب.