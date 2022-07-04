الإثنين، ٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٤ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
«البحرية الأمريكية» ترصد مكافآت لمن يرشد على مهربي المخدرات والأسلحة لـ«الحوثييين»
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«البحرية الأمريكية» ترصد مكافآت لمن يرشد على مهربي المخدرات والأسلحة لـ«الحوثييين»

«البحرية الأمريكية» ترصد مكافآت لمن يرشد على مهربي المخدرات والأسلحة لـ«الحوثييين»
٠٨:٤٤:١٤ م، الإثنين، ٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت البحرية الأمريكية أنها ستقدم مكافآت مالية لمن يدلي بمعلومات تساعدها في مكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات بشأن تسليح طهران للمتمردين الحوثيين في اليمن.

ويقول تيموثي هوكينز، متحدث الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، إن أي نشاط يزعزع الاستقرار (في المنطقة) يحظى باهتمامهم.

وأضاف: أن تقديم مكافآت مالية يعد خطوة أخرى في جهود تعزيز الأمن البحري الإقليمي في تحقيق “نجاح هائل” في ضبط المخدرات والأسلحة غير المشروعة خلال العام الماضي.

وأطلق المبادرة الأسطول الخامس تحت برنامج مكافآت وزارة الدفاع الذي تم تجربته سابقا في أفغانستان والعراق وأماكن أخرى بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.

وأشار هوكينز إلى أن البرنامج يشمل افتتاح “خط ساخن” باللغات العربية والإنجليزية والفارسية، إضافة إلى المعلومات التي يمكن إرسالها عبر الإنترنت باللغتين الدرية والبشتو.

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البحرية الأمريكية مكافآت مالية مهربو الأسلحة مهربي المخدرات

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