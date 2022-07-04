ميزة جديدة وصلت إلى تطبيق إنستجرام.. 5 خطوات للتفعيل (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الخبير التقني، اليوم الإثنين، عن ميزة جديدة وصلت إلى تطبيق التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وأوضح الحربي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن هذه الخدمة تتمثل في إمكانية حذف الحساب للمستخدم نهائيا، أو إيقاف تنشيطه وإعادة التنشيط بعد ذلك حسب رغبة المستخدم.

وحدد سالم الحربي خطوات الاستفادة من الميزة الجديدة في تطبيق إنستجرام كالتالي:

– الضغط على الثلاث نقاط بالأعلى

– الدخول إلى الإعدادات

– الدخول على الحساب

– الضغط على حذف الحساب

– الضغط على اختيارات ومنها إيقاف تنشيط الحساب أو الإلغاء نهائياً حسب رغبة المستفيد.