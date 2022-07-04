الإثنين، ٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٤ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
توجيهات مهمة من «المرور» بشأن خطوط سير النقل بالحجاج
وصلت 46 مئوية.. 4 مدن سجلت أعلى درجة حرارة في المملكة اليوم
دراسة ألمانية حديثة تتوصل لعلاج مرض لا دواء له من خلال «الصيام »
«بوتين» لوزير دفاعه بعد السيطرة على «لوغانستك»: أرح الجنود وأكمل الحرب بآخرين
صندوق الاستثمارات العامة يعلن توفر وظائف إدارية شاغرة
«النيابة» توضح عقوبات «انتهاك» نظام سندات «الهدي والأضاحي»

اهم الاخبار

توجيهات مهمة من «المرور» بشأن خطوط سير النقل بالحجاج

توجيهات مهمة من «المرور» بشأن خطوط سير النقل بالحجاج
٠٧:٢١:٥٠ م، الإثنين، ٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٤ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت قيادة قوات أمن الحج لشؤون المرور، عن خط سير النقل العام بشأن حجاج بيت الله الحرام.

ونشر حساب “المرور” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، التفاصيل مشيرًا إلى أنه سيكون يومي (11،10) نقل عام من مشعر منى باتجاه الحرم المكي الشريف على ستة محاور رئيسية:-

طريق الملك خالد.

طريق الملك عبداللّه.

طريق الملك فهد.

طريق الأمير ماجد.

طريق دقم الوبر.

طريق الملك فيصل (الشعيبين).”

وأضافت قيادة قوات أمن الحج لشؤون المرور: “سيتم توحيد اتجاه الحركة يومي (12,11) في كلاً من طريق الملك عبدالعزيز باتجاه الحرم وخروجاً إلى شارع أم القرى كما سيتم توحيد الاتجاه في طريق إبراهيم الخليل من الجنوب إلى الشمال.”

وأوضح “المرور”، أن قيادة التحقيق في الحوادث يتم من خلالها مباشرة الحوادث وتوحيد رفع الوقوعات اليومية إضافة إلى التحقيق في الحوادث الجسيمة بالتنسيق مع مرور العاصمة وحوادث المشاعر.

الكلمات الدلالية:
الحجاج المرور خط سير ضيوف الرحمن مشعر منى نقل عام

مواد ذات صلة

المزيد
في سابقة.. حقنة للمخ تُعالج السكري نهائياً

في سابقة.. حقنة للمخ تُعالج السكري نهائياً

منذ 5 سنوات
بالصور.. نجاة أسرة في الرياض من حريق بسبب انفجار «إسكوتر ذكي»

بالصور.. نجاة أسرة في الرياض من حريق بسبب انفجار «إسكوتر ذكي»

منذ 6 سنوات
بدء رصد مخالفات الجوال وحزام الأمان آليًّا.. إليك التفاصيل

بدء رصد مخالفات الجوال وحزام الأمان آليًّا.. إليك التفاصيل

منذ 4 سنوات
“باشر” يُبرئ “ساهر” من مخالفات الحزام والجوال

“باشر” يُبرئ “ساهر” من مخالفات الحزام والجوال

منذ 8 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *