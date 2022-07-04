توجيهات مهمة من «المرور» بشأن خطوط سير النقل بالحجاج

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت قيادة قوات أمن الحج لشؤون المرور، عن خط سير النقل العام بشأن حجاج بيت الله الحرام.

ونشر حساب “المرور” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، التفاصيل مشيرًا إلى أنه سيكون يومي (11،10) نقل عام من مشعر منى باتجاه الحرم المكي الشريف على ستة محاور رئيسية:-

طريق الملك خالد.

طريق الملك عبداللّه.

طريق الملك فهد.

طريق الأمير ماجد.

طريق دقم الوبر.

طريق الملك فيصل (الشعيبين).”

وأضافت قيادة قوات أمن الحج لشؤون المرور: “سيتم توحيد اتجاه الحركة يومي (12,11) في كلاً من طريق الملك عبدالعزيز باتجاه الحرم وخروجاً إلى شارع أم القرى كما سيتم توحيد الاتجاه في طريق إبراهيم الخليل من الجنوب إلى الشمال.”

وأوضح “المرور”، أن قيادة التحقيق في الحوادث يتم من خلالها مباشرة الحوادث وتوحيد رفع الوقوعات اليومية إضافة إلى التحقيق في الحوادث الجسيمة بالتنسيق مع مرور العاصمة وحوادث المشاعر.