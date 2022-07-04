الإثنين، ٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٤ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
بدولة عربية.. ينهال على زوجته الحامل طعنًا أمام المحكمة
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دولي

بدولة عربية.. ينهال على زوجته الحامل طعنًا أمام المحكمة

بدولة عربية.. ينهال على زوجته الحامل طعنًا أمام المحكمة
٠٧:٢٧:١٦ م، الإثنين، ٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أقدم زوج أردني على تسديد عدة طعنات لزوجته الحامل أمام المحكمة، أثناء نظر خلاف بينهما.

وعلى الفور ألقت السلطات الأمنية القبض على الزوج، في محافظة الكرك جنوبي البلاد.

وحسب موقع “عمون”، المحلي نقلًا عن مصدر أمني فإن أحد الأشخاص، أقدم ظهر اليوم الإثنين، على طعن زوجته أمام محكمة الكرك الشرعية.

وبين المصدر أنه جرى إسعاف الزوجة، فيما ألقي القبض على الزوج، وفُتح تحقيق في الحادثة.

وفيما لم يُعلن عن أسباب الجريمة، أفاد نشطاء في الأردن على مواقع التواصل الاجتماعي، أن طعن الزوجة الحامل والتي كانت تمسك بيد طفلها الآخر، جاء بسبب خلافات زوجية.

وتم نقل الزوجة وهي في حالة خطيرة، إلى مستشفى الكرك الحكومي، في محاولة لإنقاذ حياتها.

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الأردن زوجة حامل طعن زوجة محكمة

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