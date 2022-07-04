الإثنين، ٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٤ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
صيام «عرفة» إذا كان يوم جمعة.. هل يحتاج لصيام قبله أو بعده؟
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ثقافية

صيام «عرفة» إذا كان يوم جمعة.. هل يحتاج لصيام قبله أو بعده؟

صيام «عرفة» إذا كان يوم جمعة.. هل يحتاج لصيام قبله أو بعده؟
٠٧:٣٤:٤٨ م، الإثنين، ٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، صيام يوم عرفة إذا كان يوم جمعة؛ هل يحتاج ليوم قبله أو يوم بعده.

وقال الخثلان على صحفته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”: يوافق يوم عرفة هذا العام يوم الجمعة، ولا بأس بإفراده بالصيام مع كونه يوم جمعة فلا يلزم أن يصام معه يوم قبله.

وأضاف الخثلان: أن النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام إنما هو في حق من خصه لأجل كونه يوم جمعة، أما من صامه لكونه يوم عرفة فلا يدخل في النهي.

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الخثلان صيام عرفة لا يلزم صيام قبلة يوم الجمعة

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