وصلت 46 مئوية.. 4 مدن سجلت أعلى درجة حرارة في المملكة اليوم

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كشف المركز الوطني للأرصاد عن المدن التي سجلت أعلى درجة حرارة اليوم الإثنين في المملكة.

وسجلت الدمام 46 درجة مئوي كأعلى درجة حرارة، تلتها الأحساء بـ 45 مئوية، ثم الخرج وشرورة، بـ 44 درجة مئوية.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض، الشرقية وأجزاء من الحدود الشمالية وكذلك منطقة نجران.

كما تتأثر الأجزاء الساحلية الممتدة من منطقة مكة المكرمة إلى جازان والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة مكة المكرمة برياح نشطة قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة لظهور السحب الرعدية في فترة ما بعد الظهيرة على منطقتي عسير وجازان والأجزاء الغربية من منطقة نجران يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية.