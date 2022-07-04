«بوتين» لوزير دفاعه بعد السيطرة على «لوغانستك»: أرح الجنود وأكمل الحرب بآخرين

تواصل-فريق التحرير :

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الإثنين، وزير دفاعه سيرغي شويغو، على الانتصارات التي حققها الجيش الروسي في أوكرانيا.

وأكد بوتين في لقاء تلفزيوني مع وزير الدفاع ، على ضرورة أن تستريح الفرق العسكرية التي شاركت في عملية السيطرة على لوغانسك، على أن تواصل الوحدات العسكرية الأخرى القتال.

فيما أوضح وزير الدفاع شويغو أن عملية السيطرة على لوغانسك جرت بنجاح، لافتاً إلى بدء نزع الألغام من المنطقة.

كما شدد “بوتين” على ضرورة استكمال المعركة في أوكرانيا، مهنئاً وزير دفاعه على ما حققته قواته وسيطرته على مدينة ليسيتشانسك شرق أوكرانيا.