الإثنين، ٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٤ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
بدولة عربية.. ينهال على زوجته الحامل طعنًا أمام المحكمة
توجيهات مهمة من «المرور» بشأن خطوط سير النقل بالحجاج
وصلت 46 مئوية.. 4 مدن سجلت أعلى درجة حرارة في المملكة اليوم
دراسة ألمانية حديثة تتوصل لعلاج مرض لا دواء له من خلال «الصيام »
«بوتين» لوزير دفاعه بعد السيطرة على «لوغانستك»: أرح الجنود وأكمل الحرب بآخرين
صندوق الاستثمارات العامة يعلن توفر وظائف إدارية شاغرة

فرص

صندوق الاستثمارات العامة يعلن توفر وظائف إدارية شاغرة

صندوق الاستثمارات العامة يعلن توفر وظائف إدارية شاغرة
٠٦:٣٠:٢٤ م، الإثنين، ٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٤ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، عبر حسابه الرسمي (بوابة التوظيف) ، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة ،وفقاً للشروط والتفاصيل الوظيفية الآتية :

المسمى الوظيفي:

مساعد أول – متخصص في الشؤون الدولية

الوصف الوظيفي :

  1.  تطوير وتنفيذ الخطط الإعلامية الدولية وضمان التغطية الإعلامية الكافية لأنشطة الصندوق عبر وسائل الإعلام
  2.  إقامة علاقات إعلامية دولية استراتيجية والحفاظ عليها. فحص واختيار وكالات العلاقات العامة الخارجية
  3. مراجعة ترتيب المواد الإعلامية لضمان التقيد الصارم بإرشادات PIF للتفاعل الإعلامي
  4. مراجعة المحتوى المطور ونشر ضوابط وعمليات ضمان الجودة لضمان توافق المحتوى مع الإرشادات القياسية ومتطلبات العمل
  5. إدارة العلاقة الإعلامية و الاستفسارات (مثل الأسئلة والأجوبة وطلبات المقابلة)
  6. التوفيق بين أنشطة الاتصالات والعلاقات العامة مع شركات المحفظة والأطراف الثالثة.

المؤهلات و الخبرة

  1. متوسط الخبرة

العمل كشخص واحد:

التعاون والعمل بشكل تعاوني كفريق واحد لتحقيق حلول فعالة وعالية الجودة ؛ إظهار القدرة على التواصل بوضوح ، داخليًا وخارجيًا ، ومشاركة المعرفة والمعلومات بشكل استباقي لتحقيق الأهداف المشتركة ودفع التآزر عبر المنظمة.

طموحات للتميز:

لإظهار الاهتمام الدائم والمنتظم بتحقيق أو تجاوز النتائج مقابل معايير التميز الداخلية أو الخارجية والتعامل مع المشكلات بشكل خلاق ، مع إيلاء أهمية للتعلم المستمر والحفاظ على الاحتراف والنزاهة في علاقات العمل.

يأخذ الملكية:

لعرض المبادرة والقيادة والالتزام بالوفاء بأهداف الأداء الفردية والجماعية وتجاوزها مع ضمان الالتزام بأخلاقيات العمل وقيم الشركة. أن يكون استباقيًا في تحمل المسؤولية في كفاءة العمل ، ومرنًا للضغط ، ويظهر المساءلة عن النتائج.

يتكيف مع التغيير:

للاستجابة والتكيف مع التغيير بموقف إيجابي ؛ إظهار المرونة في التعامل مع التحديات والغموض. لاحتضان التغييرات الناشئة عن الرقمنة.

طريقة التقديم :

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا).

الكلمات الدلالية:
صندوق الاستثمارات صندوق الاستثمارات العامة وظائف وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
«غرفة الرياض» تعلن عن وظائف شاغرة للرجال بالقطاع الخاص

«غرفة الرياض» تعلن عن وظائف شاغرة للرجال بالقطاع الخاص

منذ 5 سنوات
فتح باب القبول لوظائف وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية

فتح باب القبول لوظائف وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية

منذ 5 سنوات
وظائف شاغرة في «أرامكو».. التخصصات والشروط

وظائف شاغرة في «أرامكو».. التخصصات والشروط

منذ 3 سنوات
مستشفى الملك سلمان يعلن توفر وظائف شاغرة

مستشفى الملك سلمان يعلن توفر وظائف شاغرة

منذ شهرين

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *