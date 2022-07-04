صندوق الاستثمارات العامة يعلن توفر وظائف إدارية شاغرة
تواصل – فريق التحرير:
أعلن صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، عبر حسابه الرسمي (بوابة التوظيف) ، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة ،وفقاً للشروط والتفاصيل الوظيفية الآتية :
المسمى الوظيفي:
مساعد أول – متخصص في الشؤون الدولية
الوصف الوظيفي :
- تطوير وتنفيذ الخطط الإعلامية الدولية وضمان التغطية الإعلامية الكافية لأنشطة الصندوق عبر وسائل الإعلام
- إقامة علاقات إعلامية دولية استراتيجية والحفاظ عليها. فحص واختيار وكالات العلاقات العامة الخارجية
- مراجعة ترتيب المواد الإعلامية لضمان التقيد الصارم بإرشادات PIF للتفاعل الإعلامي
- مراجعة المحتوى المطور ونشر ضوابط وعمليات ضمان الجودة لضمان توافق المحتوى مع الإرشادات القياسية ومتطلبات العمل
- إدارة العلاقة الإعلامية و الاستفسارات (مثل الأسئلة والأجوبة وطلبات المقابلة)
- التوفيق بين أنشطة الاتصالات والعلاقات العامة مع شركات المحفظة والأطراف الثالثة.
المؤهلات و الخبرة
- متوسط الخبرة
العمل كشخص واحد:
التعاون والعمل بشكل تعاوني كفريق واحد لتحقيق حلول فعالة وعالية الجودة ؛ إظهار القدرة على التواصل بوضوح ، داخليًا وخارجيًا ، ومشاركة المعرفة والمعلومات بشكل استباقي لتحقيق الأهداف المشتركة ودفع التآزر عبر المنظمة.
طموحات للتميز:
لإظهار الاهتمام الدائم والمنتظم بتحقيق أو تجاوز النتائج مقابل معايير التميز الداخلية أو الخارجية والتعامل مع المشكلات بشكل خلاق ، مع إيلاء أهمية للتعلم المستمر والحفاظ على الاحتراف والنزاهة في علاقات العمل.
يأخذ الملكية:
لعرض المبادرة والقيادة والالتزام بالوفاء بأهداف الأداء الفردية والجماعية وتجاوزها مع ضمان الالتزام بأخلاقيات العمل وقيم الشركة. أن يكون استباقيًا في تحمل المسؤولية في كفاءة العمل ، ومرنًا للضغط ، ويظهر المساءلة عن النتائج.
يتكيف مع التغيير:
للاستجابة والتكيف مع التغيير بموقف إيجابي ؛ إظهار المرونة في التعامل مع التحديات والغموض. لاحتضان التغييرات الناشئة عن الرقمنة.
طريقة التقديم :
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا).