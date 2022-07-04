صندوق الاستثمارات العامة يعلن توفر وظائف إدارية شاغرة

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أعلن صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، عبر حسابه الرسمي (بوابة التوظيف) ، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة ،وفقاً للشروط والتفاصيل الوظيفية الآتية :

المسمى الوظيفي:

مساعد أول – متخصص في الشؤون الدولية الوصف الوظيفي : تطوير وتنفيذ الخطط الإعلامية الدولية وضمان التغطية الإعلامية الكافية لأنشطة الصندوق عبر وسائل الإعلام إقامة علاقات إعلامية دولية استراتيجية والحفاظ عليها. فحص واختيار وكالات العلاقات العامة الخارجية مراجعة ترتيب المواد الإعلامية لضمان التقيد الصارم بإرشادات PIF للتفاعل الإعلامي مراجعة المحتوى المطور ونشر ضوابط وعمليات ضمان الجودة لضمان توافق المحتوى مع الإرشادات القياسية ومتطلبات العمل إدارة العلاقة الإعلامية و الاستفسارات (مثل الأسئلة والأجوبة وطلبات المقابلة) التوفيق بين أنشطة الاتصالات والعلاقات العامة مع شركات المحفظة والأطراف الثالثة.

المؤهلات و الخبرة

متوسط الخبرة

العمل كشخص واحد:

التعاون والعمل بشكل تعاوني كفريق واحد لتحقيق حلول فعالة وعالية الجودة ؛ إظهار القدرة على التواصل بوضوح ، داخليًا وخارجيًا ، ومشاركة المعرفة والمعلومات بشكل استباقي لتحقيق الأهداف المشتركة ودفع التآزر عبر المنظمة.

طموحات للتميز:

لإظهار الاهتمام الدائم والمنتظم بتحقيق أو تجاوز النتائج مقابل معايير التميز الداخلية أو الخارجية والتعامل مع المشكلات بشكل خلاق ، مع إيلاء أهمية للتعلم المستمر والحفاظ على الاحتراف والنزاهة في علاقات العمل.

يأخذ الملكية:

لعرض المبادرة والقيادة والالتزام بالوفاء بأهداف الأداء الفردية والجماعية وتجاوزها مع ضمان الالتزام بأخلاقيات العمل وقيم الشركة. أن يكون استباقيًا في تحمل المسؤولية في كفاءة العمل ، ومرنًا للضغط ، ويظهر المساءلة عن النتائج.

يتكيف مع التغيير:

للاستجابة والتكيف مع التغيير بموقف إيجابي ؛ إظهار المرونة في التعامل مع التحديات والغموض. لاحتضان التغييرات الناشئة عن الرقمنة.

طريقة التقديم :

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا).