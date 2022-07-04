الإثنين، ٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٤ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
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«النيابة» توضح عقوبات «انتهاك» نظام سندات «الهدي والأضاحي»

محليات

«النيابة» توضح عقوبات «انتهاك» نظام سندات «الهدي والأضاحي»

«النيابة» توضح عقوبات «انتهاك» نظام سندات «الهدي والأضاحي»
٠٦:٢٥:٢٢ م، الإثنين، ٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أوضحت النيابة العامة، اليوم الإثنين، أن انتهاك تعليمات بيع سندات الهدي والأضاحي تُرتّب قيام المُساءلة الجزائية، وتُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف حال انطوائها على ممارسات متعلقة بالاحتيال المالي.

وقالت النيابة العامة، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”: يحظر إصدار وبيع وتسويق سندات الهدي والأضاحي والفدى والصدقة بكافة أنواعها الخاصة بالحجاج، إلا من خلال مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي الذي يقوم بتنفيذه البنك الإسلامي للتنمية.

وأشارت النيابة العامة إلى أنها تختص بالتحقيق والادعاء مع من يخالف ذلك، مؤكدة أن العقوبات تشمل:

ـ عقوبة تعزيرية.

ـ إعادة قيمة ما باعه من سندات إلى أصحابها.

ـ شراء سندات من البنك الإسلامي للتنمية بعدد السندات التي باعها.

الكلمات الدلالية:
احتيال مالي النيابة العامة الهدي والأضاحي نظام السندات

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