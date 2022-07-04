«النيابة» توضح عقوبات «انتهاك» نظام سندات «الهدي والأضاحي»

تواصل ـ فريق التحرير:

أوضحت النيابة العامة، اليوم الإثنين، أن انتهاك تعليمات بيع سندات الهدي والأضاحي تُرتّب قيام المُساءلة الجزائية، وتُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف حال انطوائها على ممارسات متعلقة بالاحتيال المالي.

وقالت النيابة العامة، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”: يحظر إصدار وبيع وتسويق سندات الهدي والأضاحي والفدى والصدقة بكافة أنواعها الخاصة بالحجاج، إلا من خلال مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي الذي يقوم بتنفيذه البنك الإسلامي للتنمية.

وأشارت النيابة العامة إلى أنها تختص بالتحقيق والادعاء مع من يخالف ذلك، مؤكدة أن العقوبات تشمل:

ـ عقوبة تعزيرية.

ـ إعادة قيمة ما باعه من سندات إلى أصحابها.

ـ شراء سندات من البنك الإسلامي للتنمية بعدد السندات التي باعها.