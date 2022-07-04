استشاري يوضح صحة مقولة «إذا زعلت اشرب كبّاية ليمون»

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يردد البعض مقولة “إذا زعلت اشرب كباية ليمون”، في إشارة إلى أن عصير الليمون يهدئ الأعصاب، لكن ما صحة هذه المثولة طبيًا؟.

تحدث استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، عن حقيقة هذه المعلومة، مؤكداً أنها خاطئة.

وكتب “النمر” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ثبت أن تناول الحمضيات(الفواكه) يوميا يخفض الضغط على المدى البعيد ولكن ليس تأثيراً “فورياً”.

وأوضح أن مجرد الهدوء وسكوت الغضب يُنزِل الضغط (بدون الحاجه لعصير ليمون).