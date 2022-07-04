الإثنين، ٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٤ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
شاهد.. أمطار غزيرة وجريان للسيول في سلطنة عمان
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دولي

شاهد.. أمطار غزيرة وجريان للسيول في سلطنة عمان

شاهد.. أمطار غزيرة وجريان للسيول في سلطنة عمان
٠٥:٤١:٥٧ م، الإثنين، ٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل-فريق التحرير :

غمرت عدة مدن في سلطنة عمان سيول جارفة نتيجة هطول أمطار غزيرة على أنحاء من السلطنة، منذ أمس الأحد واستمرت حتى اليوم الإثنين، في أعقاب عاصفة مطرية غزيرة ضربت المنطقة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، تظهر جريان السيول في وادي الحريقة بقرية المري غربي ولاية ينقل.

وشهدت عدة مناطق من سلطنة عمان عقب العواصف المطرية، ومنها في ولاية إبراء بمحافظة شمال الشرقية إنقاذ رجل حياة طفلين انجرفا في السيول.

كما أن السيول اجتاحت الطرق في ولاية ازكي وفي ولاية نزوى ودخلت المنازل والمحال التجارية وحاصرت المركبات.

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امطار جريان سيول سلطنة عمان سيول

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