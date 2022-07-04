الإثنين، ٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٤ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
«الحقيل» يتوقع موجة غبار بعدة مناطق.. وأجواء مستقرة في الرياض
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محليات

«الحقيل» يتوقع موجة غبار بعدة مناطق.. وأجواء مستقرة في الرياض

«الحقيل» يتوقع موجة غبار بعدة مناطق.. وأجواء مستقرة في الرياض
٠٥:٣٩:٣٤ م، الإثنين، ٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس والمناخ وليد سليمان الحقيل موجة غبار على حفر الباطن والكويت والصمان، وطريق الرياض الدمام، وجازان ، وطريق جدة جازان، وعسير الباحة شرق عسير.

وأضاف الحقيل، في تغريدات عبر حسابه في “تويتر”: “حتى الآن لا توقع غبار للرياض، وفي حال وصل شي يكون عوالق خفيفة جدا”.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض، الشرقية وأجزاء من الحدود الشمالية وكذلك منطقة نجران.

كما تتأثر الأجزاء الساحلية الممتدة من منطقة مكة المكرمة إلى جازان والاجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة مكة المكرمة برياح نشطة قد تؤدي الى شبه انعدام في مدى الرؤية الافقية.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة لظهور السحب الرعدية في فترة ما بعد الظهيرة على منطقتي عسير وجازان والاجزاء الغربية من منطقة نجران يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية.

الكلمات الدلالية:
الطقس الغبار حالة الطقس طقس الرياض وليد سليمان الحقيل

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