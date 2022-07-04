الإثنين، ٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٤ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
أسعار الذهب تتراجع عالميا بسبب الترقب الأمريكي لهذا الأمر
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أسعار الذهب تتراجع عالميا بسبب الترقب الأمريكي لهذا الأمر

أسعار الذهب تتراجع عالميا بسبب الترقب الأمريكي لهذا الأمر
٠٥:٣٧:٠٧ م، الإثنين، ٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

شهدت أسعار الذهب اليوم الإثنين تراجعا حيث جعلت ارتفاع أسعار الفائدة المعدن النفيس أقل جاذبية لكن انخفاض الدولار ساعد على تثبيت الذهب فوق مستوى الدعم عند 1800 دولار.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.59٪ لتصل إلى 1812.15 دولار، بينما انخفض الدولار، الذي يتحرك عادة في اتجاه عكسي مع الذهب، صباح يوم الاثنين.

وعلى مستوى المملكة؛ تراجعت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الإثنين، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 217.86 ريال، بما يعادل 58.10 دولار، وجاء سعر الجرام عيار 22 بـ 199.71 ريال/ 53.26 دولار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا بالمملكة نحو 190.63 ريال/ 50.83 دولار، أما سعر الجرام عيار 18 فوصل إلى 163.40 ريال/ 43.57 دولار.

فيما بلغ سعر أوقية الذهب “بيع” 6776.25 ريال/ 1807 دولارات، أما سعر البيع فسجّل 6780 ريالاً/ 1808 دولارات.

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