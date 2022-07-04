الإثنين، ٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٤ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
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بعد الانسحاب الروسي.. الجيش الأوكراني يرفع العلم على جزيرة الأفعى

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بعد الانسحاب الروسي.. الجيش الأوكراني يرفع العلم على جزيرة الأفعى

بعد الانسحاب الروسي.. الجيش الأوكراني يرفع العلم على جزيرة الأفعى
٠٤:٤٨:٠٥ م، الإثنين، ٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الجيش الأوكراني أنه رفع اليوم، علم بلاده على جزيرة الأفعى بعد الانسحاب الروسي.

أكد الرئيس الأوكراني، أن روسيا تدمر منهجيًا البنى التحتية لبلاده، وأنه يجب أن نعيد بناء كافة أنحاء البلاد ونشكر المفوضية الأوروبية على مجهودها في هذا الشأن، لافتًا إلى أن بلاده تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة وأنها في حاجة للمزيد من المساعدات.

فيما كشف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن موسكو سترد على طرد دبلوماسيين روس من بلغاريا، مؤكدًا أن نقل الحبوب مستمر لكن العقوبات تعرقل وصول الشحنات لوجهاتها، مؤكدًا أن موسكو لن تسمح بسيطرة حلف الناتو على الحبوب الأوكرانية.

وأكد أن هناك محاولات لاستحداث آلية جديدة لنقل الحبوب ولكن لا يجب أن يسيطر عليها الناتو، مشيرًا إلى أن وزير خارجية فنلندا أكد عدم اتجاه الناتو على نشر قوات في بلاده،  لكن إذا قررت واشنطن ذلك فلن يكون له أي رأي.

فيما كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أن أوكرانيا بحاجة إلى إصلاحات شجاعة رفقة الاستثمارات، مؤكدة أن أوكرانيا عليها أن تعيد ثقة الشركات واستقطاب رؤوس الأموال من الخارج، وأنه يمكن أن تخرج أوكرانيا من الحرب وتكون أكثر قوة وتطورًا.

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا المفوضية الأوروبية روسيا فنزويلا لافروف نقل الحبوب

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