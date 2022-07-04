“الصحة الخليجي”: أشهر 4 كذبات عن المخدرات.. والحقائق العلمية

تواصل – فريق التحرير:

نشر حساب مجلس الصحة الخليجي، معلومات وحقائق حول إدمان المخدرات، موضحًا خطره على صحة الفرد والمجتمع، وتناول أيضًا عددًا من الأكاذيب الشائعة حول تعاطي المخدرات.

ومن بين الأكاذيب التي نوّه عنها حساب مجلس الصحة الخليجي:

1- أن يعتقد الشخص أنها تساعد في التحكم بالقلق.

والحقيقة أن المخدرات ليست حلا للقلق، بل تزيد من القلق وحدته. وتوجد وسائل صحية عديدة للتعامل مع القلق.

2- أن شعور المتعة مرتبط بوجود المخدرات.

والحقيقة أن المخدرات تعزل الشخص اجتماعيًا وتجعله في محاولة مستمرة على كيفية الحصول عليها باعتقاده أنها متعته الوحيدة.

3- استخدام المخدرات بشكل متقطع لا يؤدي إلى الإدمان.

والحقيقة أنها تزيد الرغبة في تجربتها لأكثر من مرة ويتحول التعاطي من شيء اختياري إلى شيء خارج عن السيطرة.

4- الحشيش لا يصنف من ضمن المخدرات، ولا يسبب الإدمان.

والحقيقة أن الحشيش يصنف من المخدرات، ويحتوي على العديد من السموم التي تؤثر على الدماغ، فتجعل الحواس أكثر حدة، مثل رؤية الألوان بشكل ساطع. وصعوبة التفكير واتخاذ القرار، والهلوسة، وقد تؤدي لأعراض أكثر خطورة مثل القصام.