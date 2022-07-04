البسامي: وزير الداخلية اعتمد خطتين أمنيتين لحفظ أمن الحج هذا العام

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، أن وزير الداخلية اعتمد خطتين أمنيتين لحفظ أمن الحج هذا العام.

وأوضح أن العمل يجري على قدم وساق على منع الممارسات السلبية التي تخل بالأمن في المشاعر المقدسة.

وأكد أنه على الحجاج التقيد بالتفويج لرمي الجمرات وطواف الإفاضة أو الوداع، فرض طوق أمني على المشاعر المقدسة لمنع دخول الحجاج غير المصرح لهم.

وأضاف أنه تم ضبط 2062 مخالفا لأنظمة الإقامة ينوون أداء الحج بطريقة غير نظامية، إضافة إلى نحو 99792 مقيما لم يحصلوا على التصاريح اللازمة لدخول مكة المكرمة.

وأشار إلى أنه تم إعادة 69663 ألف سيارة مخالفة تنقل اشخاصًا غير مصرح لهم، مؤكدًا جاهزية كافة القطاعات الأمنية لخدمة ضيوف الرحمن في حج هذا العام.

فيما أكد قائد قوات أمن الحج، أنه يتم تطبيق العقوبات النظامية بحق 288 مواطنا ومقيما خالفوا أنظمة الحج، لافتًا إلى أنه تم ضبط 63 حملة وهمية مخالفة خلال الأيام الماضية، قوات أمن الحج جاهزة للحفاظ على أمن وسلامة ضيوف الرحمن.