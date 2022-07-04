لنقل 350 ألف حاج.. قطار المشاعر المقدسة يستعد للانطلاق بعد توقف عامين

تواصل- فريق التحرير

أعلنت الهيئة العامة للنقل، أن قطار المشاعر المقدسة جاهز لموسم الحج هذا العام، حيث من المقرر نقل 350 ألف حاج من عرفة مرورًا بمزدلفة، وينتهي فى منى عبر 9 محطات ومن خلال 17 قطارًا تشتمل على 204 عربات.

رؤية المملكة 2030

قطار المشاعر ضمن المشاريع المتناغمة مع رؤية المملكة 2030 التي اعتمدتها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن، وتأتي عودته بعد توقف عامين على التوالي بسبب جائحة كورونا.

وأوضحت شركة “سار”، أنها بدأت استعداداتها لتشغيل حج هذا العام منذ وقت مبكر، وأكملت جميع أعمال الصيانة الروتينية والتصحيحية بالإضافة إلى عدد من المشاريع التحسينية اللازمة قبل بدء عمليات التشغيل.

تكلفة إجمالية بلغت 6.650 مليار ريال

قطار المشاعر المقدسة هو خط سكة حديدية يربط مكة المكرمة بالمشاعر المقدسة وهي: منى، وعرفات، ومزدلفة. بدأ تنفيذ المشروع في 2008 من خلال الشركة الصينية لإنشاء السكك الحديدية السعودية المحدودة، بتكلفة إجمالية بلغت 6.650 مليار ريال، وتم افتتاحه في نوفمبر 2010.

المشروع يتكون من 17 قطاراً، تضم 204 عربات، وتستوعب كل عربة 300 راكب، وهناك عربتان إحداهما أمامية والأخرى خلفية للقيادة. ويبلغ طول المسار نحو 18.1 كيلومتر، ويرتفع بنحو 8 – 10 أمتار عن سطح الأرض، ويصل إلى 45 متراً عند منشأة الجمرات، وتبلغ طاقته الاستيعابية 72 ألف شخص في الساعة الواحدة. ويحتوي المشروع على تسع محطات، بطول 300 متر لكل محطة، تبدأ من مكة المكرمة، ثم يمر القطار بثلاث محطات في مشعر عرفات، وثلاث في مشعر مزدلفة، ثم محطة في بداية مشعر منى، وأخرى وسطه، وتكون المحطة الأخيرة عند الدور الرابع بجسر الجمرات.