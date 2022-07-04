23 مستشفى و147 مركزًا و25 ألف ممارسٍ .. آخر استعدادات “الصحة” لموسم الحج

تواصل – واس:

استعدت وزارة الصحة لموسم حج هذا العام، بتجهيز عدد من المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة وذلك بتجهيز عدد 23 مستشفىً، و147 مركزاً صحياً، فيما يشارك أكثر من 25 ألف ممارسٍ صحي، إضافةً إلى 4654 سريراً للتنويم في المستشفيات، وعدد الأسرة المخصصة للعناية المركزة 1080 سريرًا، وبلغ عدد الأسرة المخصصة لضربات الشمس 238 سريرًا.

1383 ممرضاً وممرضة لخدمة الحجاج في المشاعر المقدسة

أعلنت وزارة الصحة، أن ما لا يقل عن 1383 ممرضًا وممرضة تم التدفع بهم نحو المشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله، مؤكدة أن 1383 من الممرضين والممرضات، يشاركون في موسم الحج لهذا العام، منهم 556 من الرجال، و827 من النساء، منهم 1237 من أبناء المملكة ويشكلون ما نسبته 89%، إضافة إلى 146 من خارج المملكة ويشكلون ما نسبته 11%.

تجهيز 64 جلسة للغسيل الكلوي في المدينة المنورة

كما أجرى مركز الملك عبدالعزيز لمرضى الكلى في تجمع المدينة المنورة الصحي أجرى 64 جلسة غسيل كلوي لضيوف الرحمن خلال الأسبوعين الماضيين، بتجهيز صالة خاصة لخدمة ضيوف الرحمن من مرضى الفشل الكلوي للتسهيل عليهم لتلقي الخدمة دون انتظار وفي أي وقت على مدار اليوم.

وتضم صالة الحجاج بمركز الملك عبد العزيز لمرضى الكلى بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة 15 سريراً مجهزة بأحدث أجهزة الغسيل الكلوي والأدوات اللازمة، وتخدم أكثر من 30 مريضاً يومياً.

مركز متكامل لضربات الشمس والإجهاد الحراري بمستشفى النور التخصصي

فيما أكمل مستشفى النور التخصصي عضو التجمع الصحي في العاصمة المقدسة أكمل كافة استعداداته لتقديم الخدمات الصحية والطبية والوقائية والتشخيصية لحجاج بيت الله الحرام من خلال وضع خطة تشغيلية متكاملة خلال موسم الحج، حيث أنشأ قسما خاصاً للمرضى المتحسنين من الحجاج بطاقة سريرية تبلغ 30 سريراً لتسهيل خروجهم، إلى جانب تخصيص 53 أسرة لقسم العناية المركزة و13 سرير عناية قلب وجهزت بأحدث التجهيزات لحالات المصابين, إضافة إلى إنشاء وحدة للحروق بسعة سريرية تبلغ 21 سريراً، وفتح عيادات تخصصية على مدار الساعة لتخفيف الضغط على قسم الطوارئ.

عيادة أسنان متنقلة لخدمة حجاج بيت الله الحرام

في الوقت نفسه، وقّع تجمع مكة المكرمة الصحي اليوم إتفاقية تعاون مشترك مع إحدى الشركات الطبية المتخصصة بتقديم خدمات طب الاسنان لإنشاء عيادة أسنان متنقلة تتمركز في منطقة مستشفى طوارئ الحرم وذلك لتقديم الرعاية الصحية لحجاج بيت الله الحرام بالمجان، حيث تشمل العيادة المتنقلة لخدمات الرعاية الصحية للأسنان عدد ٣٢ متخصصاً من الكوادر الطبية والتشغيلية مزودة بكافة الإمكانات الحديثة على مدار الساعة لكامل أيام موسم الحج مستهدفة المستفيدين للخدمة من الحجاج وبالمجان .

19 عملية قسطرة قلبية للحجاج خلال 10 أيام في المدينة المنورة

كما تمكن مركز أمراض وجراحة القلب عضو تجمع المدينة المنورة الصحي من إجراء 19 عملية قسطرة قلبية لضيوف الرحمن خلال عشرة أيام تكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد، حيث استقبل الحالات عبر تحويلها من المستشفيات ومركز عمليات الهلال الأحمر خلال الأيام الماضية، وقدمت لهم الرعاية الصحية اللازمة من فحوصات وإجراءات طبية دقيقة.

“الصحة” تطلق المرحلة الثاني من “هاكثون” في الحج

وفي وقت سابق أطلقت الوزارة المرحلة الثانية من برنامج الابتكار الصحي في الحج “هاكثون” في مدينة الملك عبدالله في العاصمة المقدسة، وذلك بهدف حل التحديات التي تواجه القطاعات الحكومية، عبر منصة فكرة في منشآت كما سيتم توفير جلسات إرشادية مع الجهات الحكومية للمشتركين لتطوير حلولهم.