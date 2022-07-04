ساعة “أبل” الذكية الجديدة.. ميزات صحية غير مسبوقة

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كشفت تسريبات عن الساعة الذكية ” آبل 8″ التي تأتي بميزات غير مسبوقة، وتقدم لحاملها خدمات صحية، أبرزها قياس حرارة الجسم، وميزات أخرى.

وحسب تقرير أصدرته “بلومبرج” تضم الساعة الجديدة مجموعة خدمات صحية، وتستطيع رصد حرارة الجسم، ويكون هذا اعتمادا على مستشعر مدمج يمكنه مراقبة الحرارة، وفي حال كانت فوق المستوى الطبيعي، تصدر الساعة تنبيها لمستخدمها.

وتعمل “أبل” على اختبار رصد الحرارة، منذ فترة طويلة، ويبدو أنها أنهت مرحلة الاختبارات، وستنشر ميزتها الجديدة في الإصدار الجديد.

وقال مارك غيرمان، المتخصص بأخبار “أبل” كما نقل موقع “صوت بيروت إنترناشيونال”، إن الطراز الثامن من ساعة أبل سيضم ميزات أخرى تتضمن تحسين نظام البطارية المنخفض، ومن الممكن أن يكون موجودا في هواتف آيفون المستقبلية.

من جانبه، أعلن المدير التنفيذي لشركة أبل تايم كوك أن الساعة الجديدة ستصدر في خريف العام الحالي مع الهاتف الجديد آيفون 14.