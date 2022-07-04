الإثنين، ٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٤ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
ولي العهد يرأس اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية
الشرطة العسكرية تشارك الأمن الداخلي في إدارة الحشود وتنظيم حركة الحجاج
لهذا السبب.. “الصحة” توجه باتباع آداب العطاس خلال موسم الحج
بالفيديو.. 8 خطوات لاستخراج إذن إصلاح المركبات عبر أبشر دون مراجعة المرور
وزير الصحة: المملكة تمتلك أفضل منظومة للرعاية الصحية في المنطقة
“الأرصاد” يتوقع درجة الحرارة في “مكة” يوم عرفة

ولي العهد يرأس اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

ولي العهد يرأس اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية
٠٣:٣٦:٤١ م، الإثنين، ٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٤ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل – واس:

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظه الله -، الاجتماع الذي عقده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في قصر السلام بجدة.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع، عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومنها العرض المقدم من وزارة التجارة، بالاشتراك مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط حيال رصد مستويات الأسعار لعدد من المنتجات في أسواق المملكة.

وأكد سمو ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظه الله -، على مراعاة المواطنين الأكثر حاجة في مواجهة التطورات الدولية التي نتج عنها ارتفاع في تكاليف بعض الاحتياجات الأساسية، مشدداً على الأدوار المهمة للوزارات والأجهزة الحكومية ذات الصلة بمراقبة التطورات الدولية بما في ذلك المتعلقة بسلاسل الإمداد، ومتابعة الأسواق ووفرة المنتجات ومستويات الأسعار، وحماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة أو على مصلحة المستهلك.

كما اطلع المجلس على العرض المقدم من وزارة الصحة حيال المستجدات والتطورات الصحية المرتبطة بجائحة كورونا (كوفيد – 19)، وتضمن العرض تحديثاً للحالة الوبائية بعد قرار رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة جائحة كورونا، إضافة إلى مستجدات إعطاء اللقاحات، وأبرز الاستعدادات لموسم حج هذا العام (1443هـ) وحالة الوضع الوبائي دولياً.

وتابع المجلس العرض الدوري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط حيال تحليل فتح الأنشطة الاقتصادية وأثر جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19).

وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

الكلمات الدلالية:
كورونا مجلس الشؤون الاقتصادية محمد بن سلمان ولي العهد

مواد ذات صلة

المزيد
زيلينسكي يعلن استسلام 2500 جندى أوكرانى للقوات الروسية

زيلينسكي يعلن استسلام 2500 جندى أوكرانى للقوات الروسية

منذ 4 أسابيع
“الخارجية البريطانية”: روسيا تتكبد خسائر عسكرية فادحة في أوكرانيا

“الخارجية البريطانية”: روسيا تتكبد خسائر عسكرية فادحة في أوكرانيا

منذ شهرين
المهندس عبدالله المقبل وزيراً للنقل

المهندس عبدالله المقبل وزيراً للنقل

منذ 8 سنوات
فهاد الحمد وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات

فهاد الحمد وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات

منذ 8 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *