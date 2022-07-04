الشرطة العسكرية تشارك الأمن الداخلي في إدارة الحشود وتنظيم حركة الحجاج

تواصل – واس:

أعلنت وزارة الدفاع ممثلة بالقوات البرية الملكية، مشاركتها في حج هذا العام، بتأمين قوة تدخل سريع، وقوة مساندة في عمليات التطهير الميداني، وعمليات الكشف وإزالة المواد الخطرة في المنافذ البرية والمشاعر المقدسة، مجهزة بأحدث الآليات والمعدات المتقدمة، لدعم وإسناد قوى الأمن العام لضمان سلامة وأمن حجاج بيت الله الحرام.

وأوضحت أن سرايا الشرطة العسكرية الخاصة للقوات البرية، تسهم في إدارة الحشود وتنظيم حركة الحجاج في ساحات الحرم المكي الشريف، إلى جانب مهام الإشراف على بوابات الحرم المكي، ومواقع في المشاعر المقدسة.

وأضافت أن هناك تنسيقًا بشكل مستمر مع مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج في عملية استقبال الحجاج القادمين من منى بآلية محكمة تم التدريب عليها لعملية تنظيم إدارة الحشود للدخول إلى المسجد الحرام لموسم الحج ، مشيراً إلى أن القوات المسلحة تساند القطاعات الأمنية المشاركة للحفاظ على سلامة وأمن ضيوف الرحمن.

وأكدت أنه تم تدريب وتجهيز قوة الواجب لمساندة قوات الأمن العام سواء في المسجد الحرام، أو المشاعر المقدسة لخدمة حجاج بيت الله الحرام بكل احترافية وإنسانية، مشيرة إلى أن الخطة الأمنية لحج هذا العام تقتضي العمل المتواصل والاحترافية المطلقة أيام موسم الحج لينعم ضيوف الرحمن بأجواء إيمانية تمكنهم من أداء مناسكهم في طمأنينة ويسر وسهولة.