لهذا السبب.. “الصحة” توجه باتباع آداب العطاس خلال موسم الحج

تواصل – فريق التحرير:

دعت وزارة الصحة، ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام إلى ضرورة اتباع آداب العطاس خلال موسم الحج.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أن الحرص على اتباع آداب العطاس خلال موسم الحج، يساعد في الحد من انتشار العدوى.

وحول سؤال ما يجب فعله عند العطاس أثناء لبس الكمامة، أوضحت أنه في هذه الحالة على الشخص أن يتبع الآتي:

1 – عدم نزع الكمامة أثناء العطس.

2 – الحرص على تعقيم اليدين.

3 – نزع الكمامة بعد العطاس من أطرافها.

4 – التخلص منها في سلة المهملات بشكل سليم.

5 – استبدالها بكمامة جديدة.

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تقريرها عن حالة متابعة مستجدات فيروس كورونا بالمملكة آخر 24 ساعة من حيث الإصابات والوفيات وحالات التعافي، مؤكدة أنها لليوم الثاني على التوالي لم يتم تسجيل أي حالات وفاة، فيما سجلّت 603 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما رصدت تعافي 946 حالة.

وأكدت أن إجمالي حالات الإصابة تراكميًا منذ ظهور أول حالة في المملكة بلغ 797,374 حالة، من بينها 7,631حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، مشيرة إلى أن إجمالي حالات التعافي بلغ 780,532 حالات، في حين بلغ إجمالي حصيلة الوفيات 9,211 حالة.

وطالبت الوزارة الجميع بضرورة التواصل مع مركز “937” للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، وذلك للحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.