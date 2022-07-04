الإثنين، ٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٤ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
وزير الصحة: المملكة تمتلك أفضل منظومة للرعاية الصحية في المنطقة
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وزير الصحة: المملكة تمتلك أفضل منظومة للرعاية الصحية في المنطقة

وزير الصحة: المملكة تمتلك أفضل منظومة للرعاية الصحية في المنطقة
٠٢:٥٢:٤٤ م، الإثنين، ٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

قال وزير الصحة فهد بن عبد الرحمن الجلاجل: إن المملكة تمتلك أفضل منظومة للرعاية الصحية في المنطقة.

وأوضح أن المملكة لديها بنية تحتية متقدمة في البحث العلمي، وجاءت صحة الإنسان على رأس الأولويات الوطنية، للبحث والتطوير والابتكار، من أجل الوصول إلى حياة صحية أفضل، مؤكدًا أن أفضل ما تستثمر فيه المملكة هو صحة الإنسان، ما يعزز من قدرتها على تجاوز التحديات التي تواجهها الأنظمة الصحة على مستوى العالم ومن ضمنها القطاع الصحي في المملكة.

وأضاف الجلاجل أنه على رأس تلك التحديات هي الأمراض المزمنة، فالمملكة تحتل المرتبة الثاني عالميًا في معدلات السمنة المفرطة لدى الأطفال، وبالمقابل تستورد المملكة معظم الاحتياجات الطبية، وأن هذا التحدي ظهر جليًا خلال جائحة كورونا وما سببته من صعوبات.

وأكد أنه بهدف التغلب على هذه التحديات جاءت صحة الإنسان كأولوية وطنية من اجل الوصول إلى حياة صحية أفضل وأطول، وذلك من خلال مساهمة البحث والتطوير والابتكار، في إيجاد حلول مبتكرة لتفعيل برامج الوقاية وتعزيز الصحة، وفي تطوير طرق فعالة في علاج الأمراض المزمنة والجينية.

وأشار إلى ضرورة الإسهام في توفير الرعاية الصحية عالية الجودة والكفاءة للجميع، من خلال الريادة في الصحة والرقمية، والرعاية الافتراضية والتميز في الصناعات الدوائية، والصناعات القائمة على التقنيات الحيوية.

 

الكلمات الدلالية:
الرعاية الصحية السمنة المفرطة جائحة كورونا فهد الجلاجل وزير الصحة

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