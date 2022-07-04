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“الأرصاد” يتوقع درجة الحرارة في “مكة” يوم عرفة

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“الأرصاد” يتوقع درجة الحرارة في “مكة” يوم عرفة

“الأرصاد” يتوقع درجة الحرارة في “مكة” يوم عرفة
٠٢:٣٧:٣٥ م، الإثنين، ٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في يوم عرفة.

وأوضح محلل الطقس في المركز، عقيل العقيل، أنه يتوقع أجواء مستقرة على منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة في يوم عرفة إلى 43 درجة مئوية.

وأضاف أن الأجواء في عموم المملكة تميل إلى الاستقرار بشكل عام، ولا يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة عن ما هو معتاد خاصة في منطقة مكة والمشاعر المقدسة، مشيرًا إلى أن الأجواء تبدوا خلال حج هذا العام مستقرة، حتى درجات الحرارة تبقى حول معدلها، حيث يتوقع أن تكون درجات الحرارة ما بين بداية الأربعينات حتى منتصف الأربعينات درجة مئوية.

وأشار إلى أنه في يوم عرفة من المتوقع أن تتشكل بعض السحب الخفيفة والمتفرقة على شرق المشاعر المقدسة، لافتًا إلى أن مركز الأرصاد مستعد لموسم الحج بعدة محطات أتوماتيكية لقياس درجات الحرارة ومتابعة حالة الجو بشكل عام، إضافة إلى وجود مرصدين جويين، واحد في مشعر عرفات، وغرفة عمليات متكاملة في مشعر منى، وذلك لمتابعة الأحوال الجوية وتنبيه ضيوف الرحمن لحظة بلحظة حتى إتمام أداء مناسكهم.

وعن الحالة المطرية المتوقعة، قال بأن الفرصة مهيأة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة، على المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية، قد تشتد على مرتفعات جازان الشرقية ومرتفعات منطقة عسير، وتبقى الأجواء غائمة، وتميل للصحو على منطقة مكة المكرمة.

الكلمات الدلالية:
الأرصاد المشاعر المقدسة حالة الطقس درجة الحرارة مكة المكرمة يوم عرفة

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