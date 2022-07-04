الإثنين، ٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٤ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
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“الدفاع الروسية”: تدمير 7 مواقع قيادة أوكرانية في دونيتسك
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“الدفاع الروسية”: تدمير 7 مواقع قيادة أوكرانية في دونيتسك

“الدفاع الروسية”: تدمير 7 مواقع قيادة أوكرانية في دونيتسك
٠٢:٠٩:٣١ م، الإثنين، ٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم تدمير 7 مراكز أوكرانية للتحكم ومستودعين للأسلحة والذخائر في دونباس.

وأوضحت أن قواتها أصابت 4 منظومات صاروخية أوكرانية متعددة الإطلاق بضربات جوية دقيقة

وأكد الرئيس الأوكراني، أنه سيتم استعادة كل الأراضي بما في ذلك ليسيتشانسك، مشيرًا إلى أنه من المستحيل القول إن ليسيتشانسك تحت السيطرة الروسية.

وكشف حاكم لوجانسك، عن استمرار المعارك في قريتين بالمنطقة، وأنه من المتوقع أن تركيز روسيا سيتوجه إلى دونيتسك وسلوفيانسك وباخمو.

وأشارت هيئة الأركان الأوكرانية، إلى أن قواتها اضطرت للانسحاب من المواقع والخطوط الأمامية في مدينة ليسيتشانسك، لافتة إلى أن انسحاب قواتنا من مدينة ليسيتشانسك جاء نتيجة للتفوق الروسي وللحفاظ على أرواح جنودها.

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه الاستخبارات البريطانية، أن روسيا ستركز على دخول دونيتسك أوبلاست بعد إحكام سيطرتها على لوجانسك، وأن القوات الروسية أحرزت تقدما داخل وحول مدينة لوجانسك مع احتدام القتال هناك منذ أسبوع.

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا بريطانيا دونباس روسيا لوجانسك ليسيتشانسك

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