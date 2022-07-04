السديس: تسليم كسوة الكعبة 10 ذي الحجة واستبدالها غرة محرم

تواصل- فريق التحرير

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، صدور التوجيه السامي الكريم بتسليم كسوة الكعبة المشرفة يوم العاشر من ذي الحجة واستبدال الكسوة غرة محرم.

وأوضح السديس، في بيان له، أن قيادة المملكة سباقة لكل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين، وقد أولت الكعبةَ جل اهتمامها من خلال العناية بها وصيانة كسوتها وإحلال كسوة جديدة لها كل عام، لما لها من قدسية عظيمة لدى عموم المسلمين.

وأضاف: “شرفنا الله عز وجل بالعناية ببيته الحرام، واصطفى هذه البلاد المباركة للقيام بشؤونه ووفادة قاصديه”، مشددًا على ضرورة بذل المزيد دون كلل فى سبيل الرعاية والعناية واتقان العمل تحقيقًا لتطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة.