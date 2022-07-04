الإثنين، ٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٤ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
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قبل عيد الأضحى.. 5 علامات تؤكد سلامة الأضحية

قبل عيد الأضحى.. 5 علامات تؤكد سلامة الأضحية
٠٢:٠٢:١٥ م، الإثنين، ٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

يبحث العديد من المواطنين، عن مواصفات الأضحية السليمة وذلك استعدادًا لعيد الأضحى المبارك 2022، حتى يتمكنوا من الشراء دون الوقوع في فخ شراء أضحية مريضة.

ويمكن التعرف على مواصفات الأضحية السليمة قبل التوجه إلى الأسواق لشراء الأضحية، وهي:

1- يجب أن لا يقل عمر الماشية التي يتم اختيارها عن عام.

2- يستلزم أن تكون الفروة والجلد سليمين خاليين من الجرب.

3- لا تكون قدمه مكسورة أو أحد أذنيه مجروحة.

4- ضرورة التأكد من حالته الصحية فلا يكون أعمى أو أعرج، ولا تكون أحد قرونه مكسورة.

5- يعد العمر الملائم للذبح هو من 8 إلى 12 شهرًا.

ودعت جمعية حماية المستهلك، الراغبين بشراء وذبح الأضاحي إلى الالتزام بالأماكن التي حددتها الجهات الرقابية المعنية الخاصة بالذبح والتقيد بالشروط الصحية، لضمان عدم انتشار الأوبئة والأمراض.

وقالت الجمعية إنّ خطورة الذبح العشوائي واللجوء إلى القصابين المتجولين سيؤدي إلى مخاطر تؤثر على المستهلكين، وعلى سلامة الأضحية فضلاً عن خطورته على الصحة والبيئة.

وطالبت الجهات الرقابية بتشديد الرقابة على أماكن بيع الأضاحي في مختلف محافظات المملكة؛ للحد من عمليات الغش التي قد تحدث نتيجة عدم معرفتهم وتمييزهم ما بين الأضاحي البلدية والمستوردة.

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الاضحية الحج شروط الاضحية عيد الاضحى

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