43 درجة مئوية.. تعرف على طقس المشاعر المقدسة

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة اليوم.

وتوقع المركز أن تتراوح درجات الحرارة العظمى على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، اليوم، ما بين 31 – 43 درجة مئوية، فيما وصلت درجة الحرارة على مشعر منى إلى ما بين 32 – 43 درجة مئوية.

وأوضح المركز أن درجة الحرارة اليوم في مزدلفة بلغت ما بين 30 – 43 درجة مئوية، وعلى عرفة ما بين 30 – 42 درجة مئوية.

وأشار إلى تعرض المشاعر المقدسة إلى نشاط في الرياح السطحية خلال أوقات النهار قد تثير الأتربة خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة، تتراوح سرعتها من 15 إلى 38 كيلو متر في الساعة، لافتًا إلى أن حالة السماء تكون غائمة جزئيًا، وأن اتجاه الرياح شمالية غربية نشطة، ما تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

فيما ارتفعت درجات الحرارة المتوقعة على بعض المناطق، حيث كانت محافظة الإحساء بالمنطقة الشرقية هي الأعلى في المملكة بـ 45 درجة، والدمام وحفر الباطن والخرج سجلت 44 درجة مئوية.

كما سجلت مكة المكرمة ووادي الدواسر 43 درجة، والرياض، وشروره بنجران، سجلت كل منها 42 درجة مئوية.

وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، لتسجل كل من الباحة 27 درجة مئوية، ومحافظة أبها في عسير 30 درجة مئوية.