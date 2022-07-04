النفط يهبط بفعل نقص المعروض.. وخام برنت عند 111 دولارًا

تواصل – فريق التحرير:

تقلصت مكاسب النفط، في بداية التعاملات، اليوم، إثر تراجع الأسعار، تزامنًا مع نقص المعروض، في ظل انخفاض إنتاج “أوبك”، والاضطرابات في ليبيا، والعقوبات على روسيا.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 111.41 دولار للبرميل، بعد أن قفزت 2.4% يوم الجمعة الماضي، بينما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 108.20 دولار للبرميل، بعد ارتفاعها بنسبة 2.5% يوم الجمعة الماضي.

ولا تزال المخاوف بشأن المعروض قائمة، مما يحول دون حدوث انخفاض مذكور في أسعار النفط، في حين تؤثر المخاوف من الركود على السوق خلال الأسبوعين الماضيين.

واقترب خلال العام الجاري من أعلى مستوى له منذ 2008، عندما سجل 147 دولارًا للبرميل، في الوقت الذي زاد فيه الغزو الروسي لأوكرانيا من المخاوف بشأن الإمدادات.

ومن ناحية أخرى، أظهر مسح لـ”رويترز” أن منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” لم تحقق هدفها من زيادة الإنتاج في يونيو الماضي، وتضرر إنتاج الإكوادور، العضو بـ”أوبك”، جراء اضطرابات، وقد يؤدي إضراب في النرويج إلى خفض الإمدادات هذا الأسبوع.