الإثنين، ٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٤ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
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النفط يهبط بفعل نقص المعروض.. وخام برنت عند 111 دولارًا
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اقتصادية

النفط يهبط بفعل نقص المعروض.. وخام برنت عند 111 دولارًا

النفط يهبط بفعل نقص المعروض.. وخام برنت عند 111 دولارًا
٠١:٢٩:١٩ م، الإثنين، ٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تقلصت مكاسب النفط، في بداية التعاملات، اليوم، إثر تراجع الأسعار، تزامنًا مع نقص المعروض، في ظل انخفاض إنتاج “أوبك”، والاضطرابات في ليبيا، والعقوبات على روسيا.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 111.41 دولار للبرميل، بعد أن قفزت 2.4% يوم الجمعة الماضي، بينما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 108.20 دولار للبرميل، بعد ارتفاعها بنسبة 2.5% يوم الجمعة الماضي.

ولا تزال المخاوف بشأن المعروض قائمة، مما يحول دون حدوث انخفاض مذكور في أسعار النفط، في حين تؤثر المخاوف من الركود على السوق خلال الأسبوعين الماضيين.

واقترب خام برنت، خلال العام الجاري من أعلى مستوى له منذ 2008، عندما سجل 147 دولارًا للبرميل، في الوقت الذي زاد فيه الغزو الروسي لأوكرانيا من المخاوف بشأن الإمدادات.

ومن ناحية أخرى، أظهر مسح لـ”رويترز” أن منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” لم تحقق هدفها من زيادة الإنتاج في يونيو الماضي، وتضرر إنتاج الإكوادور، العضو بـ”أوبك”، جراء اضطرابات، وقد يؤدي إضراب في النرويج إلى خفض الإمدادات هذا الأسبوع.

الكلمات الدلالية:
أسعار النفط العقود الآجلة النفط الروسي خام برنت منظمة أوبك

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