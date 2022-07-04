603 إصابات جديدة بكورونا وصفر وفيات في المملكة خلال 24 ساعة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين، تقريرها عن حالة متابعة مستجدات فيروس كورونا بالمملكة آخر 24 ساعة، من حيث الإصابات والوفيات وحالات التعافي.

وأوضحت الوزارة، أنها لليوم الثاني على التوالي لم يتم تسجيل أي حالات وفاة، فيما سجلّت 603 إصابة جديدة بفيروس، فيما رصدت تعافي 946 حالة، مع عدم تسجيل أي حالات وفاة.

وأكدت أن إجمالي حالات الإصابة تراكميًا منذ ظهور أول حالة في المملكة بلغ 797,374 حالة، من بينها 7,631حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة.

وأشارت إلى أن إجمالي حالات التعافي، بلغ 780,532 حالات، في حين بلغ إجمالي حصيلة الوفيات 9,211 حالة.

وأوصت الوزارة الجميع بضرورة التواصل مع مركز “937” للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، وذلك للحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.