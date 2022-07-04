الإثنين، ٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٤ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
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تراجع أسعار الذهب.. عيار 24 بـ217 ريالاً

تراجع أسعار الذهب.. عيار 24 بـ217 ريالاً
١٢:٥١:٥٨ م، الإثنين، ٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تراجعت أسعار الذهب في المملكة، اليوم، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 217.86 ريال، بما يعادل 58.10 دولار، وجاء سعر الجرام عيار 22 بـ 199.71 ريال/ 53.26 دولار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا بالمملكة نحو 190.63 ريال/ 50.83 دولار، أما سعر الجرام عيار 18 فوصل إلى 163.40 ريال/ 43.57 دولار.

فيما بلغ سعر أوقية الذهب “بيع” 6776.25 ريال/ 1807 دولارات، أما سعر البيع فسجّل 6780 ريالاً/ 1808 دولارات.

وعالميًا، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.59٪ لتصل إلى 1812.15 دولار، بينما انخفض الدولار، الذي يتحرك عادة في اتجاه عكسي مع الذهب، صباح يوم الاثنين.

كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى لها في يوم الجمعة الماضي، مما أعطى دعمًا للسبائك غير المدرة للعائد.

وينتظر المستثمرون الآن محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي، المقرر عقده يوم الأربعاء المقبل، والذي من شبه المؤكد أن يبدو متشددًا نظرًا لاختيار بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس كبيرة الحجم.

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