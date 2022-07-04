تراجع أسعار الذهب.. عيار 24 بـ217 ريالاً

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تراجعت أسعار الذهب في المملكة، اليوم، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 217.86 ريال، بما يعادل 58.10 دولار، وجاء سعر الجرام عيار 22 بـ 199.71 ريال/ 53.26 دولار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا بالمملكة نحو 190.63 ريال/ 50.83 دولار، أما سعر الجرام عيار 18 فوصل إلى 163.40 ريال/ 43.57 دولار.

فيما بلغ سعر أوقية الذهب “بيع” 6776.25 ريال/ 1807 دولارات، أما سعر البيع فسجّل 6780 ريالاً/ 1808 دولارات.

وعالميًا، ارتفعت بنسبة 0.59٪ لتصل إلى 1812.15 دولار، بينما انخفض الدولار، الذي يتحرك عادة في اتجاه عكسي مع الذهب، صباح يوم الاثنين.

كما انخفضت عوائد القياسية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى لها في يوم الجمعة الماضي، مما أعطى دعمًا للسبائك غير المدرة للعائد.

وينتظر المستثمرون الآن ، المقرر عقده يوم الأربعاء المقبل، والذي من شبه المؤكد أن يبدو متشددًا نظرًا لاختيار بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس كبيرة الحجم.