لحملة البكالوريوس.. وظائف حكومية شاغرة بجامعة الملك عبد الله

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أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى وفقاً للتفاصيل والشروط الوظيفية أدناه:

* المسميات الوظيفية:

1- مهندس ترجمة بحثية – دورة حياة

* المؤهلات و الشروط :

– درجة الماجستير في الهندسة أو العلوم ويفضل الدكتوراه.

– خبرة 8 سنوات في الصناعة بدرجة الماجستير أو 4 سنوات من الخبرة في الصناعة مع درجة الدكتوراه.

2- عالم الموظفين

* المؤهلات و الشروط:

– دكتوراه، أو ما يعادلها من الخبرة، مع ما لا يقل عن خمس سنوات من الخبرة اللاحقة في هندسة الخلايا الشمسية وتوصيفها، مع خلفية في علوم المواد أو علوم البوليمرات أو التخصصات الهندسية ذات الصلة.

3- مدير الإثراء المتخصص

* المؤهلات و الشروط:

– درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة، ويفضل درجة الماجستير.

– خبرة 10 سنوات على الأقل من الخبرة ذات الصلة.

4- متخصص تقني في المجهر الضوئي

* المؤهلات و الشروط:

– درجة الماجستير في علوم الحياة أو مجال متعلق بالكيمياء الحيوية.

– خبرة في العمل في بيئة معملية تُظهر معرفة جيدة بإجراءات المختبر واحتياطات السلامة.

5- أخصائي صيانة معدات المختبرات

* المؤهلات و الشروط:

– درجة البكالوريوس في العلوم أو الهندسة.

– تدريب خدمة المصنع في أجهزة علوم الحياة.

* التقديم:

للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية:

رابط التقديم : (اضغط هنا)