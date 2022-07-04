تهيئة آلاف المساجد والمصليات في المملكة لصلاة عيد الأضحى

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استعدت معظم مساجد ومصليات وجوامع المملكة، لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك، وبعد ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، فإن الوقوف بعرفة سيكون – بمشيئة الله – يوم الجمعة 8 يوليو، وعيد الأضحى يوافق يوم السبت 9 يوليو الجاري.

وأكملت إدارات المساجد بمختلف المناطق، استعداداتها لتهيئة وتجهيز المصليات والجوامع المساندة وتوفير مستلزماتها من مختلف الجوانب لاستقبال المصلين، مع توفير كل ما يضمن تأدية الصلاة بكل خشوع وطمأنينة، مع تهيئة الأماكن المخصصة للنساء في المصليات والجوامع بكل مستلزماتها.

* المدينة المنورة جاهزة بأكثر من 750 جامعًا ومصلى

أعلن فرع وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة، عن إنهاء تجهيزات الجوامع والمصليات التي ستقام بها صلاة عيد الأضحى المبارك، حيث بلغت الجوامع والمصليات في المدينة المنورة ومحافظاتها 750 جامعًا ومصلى.

* 134 جامعًا ومسجدًا بالحدود الشمالية

كما أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية استعداداته لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث تم تهيئة 134 جامعًا ومسجدًا ومصلى في جميع مدن ومحافظات المنطقة، مؤكدًا أنه جهز في مدينة عرعر والقرى التابعة لها 59 جامعًا ومسجدًا ومصلى، و41 جامعًا ومصلى في محافظة رفحاء والقرى التابعة لها، و15 جامعًا ومصلى في محافظة طريف، و19 جامعًا في محافظة العويقيلة.

* 5 مصليات و307 جوامع بالطائف

فيما جهزت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الطائف 5 مصليات و307 جوامع بالمحافظة والمراكز التابعة لها لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك.

* القصيم ترفع استعداداتها لتهيئة الجوامع لإقامة صلاة عيد الأضحى

واستكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم، استعداداته لتهيئة وتجهيز الجوامع والمصليات لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1443هـ.

* 88 جامعًا ومصلى بمحافظة ينبع ومراكزها

كما هيأت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة ينبع 88 جامعًا ومصلي لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بمحافظة ينبع والمراكز التابعة لها، حيث جرى اتخاذ التدابير اللازمة لتجهيز المصليات والجوامع بكل مستلزماتها حرصًا على راحة المصلين وتوفير ما يضمن تأدية الصلاة بكل خشوع وطمأنية، وجرى العمل على تكليف الخطباء بكل جامع ومصلى .

* تجهز 263 جامعًا ومسجدًا في تبوك

وأكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك تهيئة وتجهيز 263 جامعًا ومسجدًا في مدينة تبوك وضواحيها والمحافظات والمراكز التابعة لها لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1443هـ، إضافة إلى مصلى العيدين.

* 228 جامعًا في نجران

من ناحيته أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران استعداداته لتهيئة وتجهيز 228 جامعًا ومصلى في مدينة نجران والمحافظات والمراكز التابعة لها؛ لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1443هـ.

* 136 جامعًا ومصلى لعيد الأضحى المبارك بالجوف

وأكد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف بالتعاون مع الأمانة العامة للشؤون البلدية والقروية، أنه أنهى جميع استعداداته لتهيئة وتجهيز 110 جوامع، و26 مصلى من المصليات المكشوفة؛ لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1443هـ في كافة محافظات ومراكز المنطقة.