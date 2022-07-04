عمرها 70 عامًا.. شاهد أول صورة ملونة للمسجد الحرام

تواصل- فريق التحرير

نشرت دارة الملك عبد العزيز أول صورة ملونة للمسجد الحرام تم التقاطها عام 1952، من المجلة الجغرافية الوطنية الأمريكية.

وأظهرت الصورة، أعمال الإنشاءات في الحرم المكي، وكيف بدت الكعبة ومِنْ حولها المساكن والجبال المحيطة.

وتستعد مكة المكرمة لكسوة الكعبة المشرفة لحج هذا العام 1443هـ، حيث حِيكت في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، وفق أعلى المعايير والمواصفات، بما يتوافق مع حرص المملكة وقيادتها بالكعبة المشرفة حفاوةً وتكريمًا.

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