كل ما تريد معرفته عن أسواق الأضاحي بالمملكة

تواصل – فريق التحرير:

يستعد المسلمون لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وقبيل هذا اليوم الكريم، يتجه العديد من الناس إلى أسواق الأضاحي لشراء الأضحية، وخلال هذه السطور، نتعرف على كل ما يخص أسواق الأضاحي بالمملكة خلال الموسم الجاري 1443 هجرية.

وتتعدد أسواق الأضاحي بالمملكة، بدءًا من العاصمة الرياض، وصولًا إلى مناطق المملكة كافة، فيما أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة جاهزية المسالخ وأسواق الماشية وأسواق النفع العام بمنطقة الرياض لاستقبال الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك لهذا العام.

* جاهزية الأسواق

وحول هذا الشأن، أجرى مدير فرع الوزارة بالمنطقة، ماجد بن عبد العزيز الفراج اليوم، سلسلة زيارات ميدانية لأسواق النفع والمسالخ على مستوى المنطقة، للتأكُّد من جاهزيتها، والاطلاع على الاستعدادات والتجهيزات والإمكانات البشرية واستكمال الخطة التشغيلية لاستقبال الأضاحي.

وأكد الفراج، عقب نهاية الجولة جاهزية المسالخ في منطقة الرياض والبالغ عددها 67 مسلخًا بالإضافة الى أسواق الماشية والتي تبلغ 42 سوقًا، حيث اطلع على نقاط الذبح والبيع المؤقت داخل مدينة الرياض، مؤكدًا في الوقت ذاته حرص الوزارة على تقديم خدماتها بشكل مميز للمستفيدين.

* أسواق الأضاحي بمناطق المملكة

ووفق وكالة الأنباء “واس”، شهدت أسواق المواشي بمحافظة رفحاء، إقبالاً من المواطنين والمقيمين على شراء الأضاحي، وتفاوتت أسعار الأضاحي، مع وفر كبير في المعروض من الأضاحي.

وتتراوح فيه الأسعار للأضاحي من الخراف ما بين 1,150 ريالًا إلى 1,750، وتتجاوز أحيانًا لتصل إلى 1900 ريال بحسب الحجم، بينما تتراوح أسعار الأضاحي من الحري ما بين 1100 إلى 1250 ريالاً بحسب الحجم.

كما شهدت سوق الماشية بالدمام حاليًا، وهي أحد أكبر الأسواق من نوعها في المملكة، إقبالاً من المتسوقين لشراء الأضاحي، مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، ورصدت “واس” في جولة ميدانية في عدد من أسواق الماشية بمدينة الدمام، حركة البيع والشراء للأغنام من البائعين والمتسوقين.

حيث يضم سوق الماشية أنواعًا متعددة من الخراف، هي (نعيمي وسواكني وحري ونجدي وعربي)، إلا أن الراغبين بشراء الأضاحي يحرصون على أن تكون سالمة من العيوب الشرعية والأمراض والهزال، ومن العرج والعور والعمى والكسور وقطع الأذن امتثالاً لقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم): “أربع لا تجزئ من الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها والكسيرة التي لا تنقي”.

* اختلاف الأسعار

وتختلف أسعار الأضاحي من عام لآخر بحسب كثرة المعروض منها أو قلته، فيما تتراوح الأسعار حاليًا للأضاحي من 1100 إلى 1600 ريالٍ، والحري والسواكني من 1100 إلى 1350 ريالاً حسب الحجم، فيما يبلغ سعر النعيمي من 1500 إلى 1600 ريالٍ.

وبدأت حركة السوق هذا العام مع منتصف شهر ذي القعدة الماضي، ثم ازداد النشاط تدريجيًا إلى أن بلغ الذروة مع قرب عيد الأضحى المبارك، وذلك بسبب زيادة إقبال المواطنين والمقيمين على شراء الأضاحي، إضافةً إلى زيادة الطلبات على الذبائح من المطاعم التي تشهد نشاطا كبيرًا في فترات الأعياد.

من جانبه، أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم، خطة عمل تشغيلية للأسواق والمسالخ بالمنطقة والمحافظات التابعة لها خلال موسم عيد الأضحى المبارك،

يأتي هذا في الوقت الذي جرى فيه، تهيئة 27 مسلخًا ثابتًا ومتنقلاً لاستقبال الأضاحي و35 سوقًا للماشية ونقاط بيع متفرقة موزعة على مدينة بريدة ومحافظات ومراكز منطقة القصيم، بمشاركة 200 موظف وفني منهم 60 طبيبًا بيطريًا وما يقارب 500 جزار.