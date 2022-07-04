الإثنين، ٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٤ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
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يضم 41 جهة حكومية.. كل ما تريد معرفته عن “مجمع الدوائر” في المشاعر المقدسة

يضم 41 جهة حكومية.. كل ما تريد معرفته عن “مجمع الدوائر” في المشاعر المقدسة
١١:٥٠:٠٥ ص، الإثنين، ٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

استعدادًا لموسم الحج، يستضيف مجمع الدوائر الحكومية في حمى المشاعر المقدسة، هذا العام نحو 41 جهة حكومية من الجهات التي تقدّم خدمات غير مباشرة لضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام.

 كما يحقّق مجموعة من الأهداف خلال الموسم، منها رفع الطاقة الاستيعابية بقرابة 186 ألف حاج في مشعر منى، وذلك بعد نقل الجهات التي لا تقدّم خدمات مباشرة للحجاج إلى المجمع، ما وفّر نحو 23% من مساحة مشعر منى، كذلك يسهّل عملية التواصل والتنسيق بين جهات المنظومة الحكومية، إضافةً إلى تهيئة بيئة عملية تراعي احتياجات العاملين خلال الموسم.

** خلية عمل بمجمع الدوائر الحكومي:

* يستضيف الجهات الحكومية التي لا تقدم خدمات مباشرة للحجاج.

* يدعم مشاركتها ويمكنها من أداء مهامها بكل سهولة ويسر.

* يُسهل عملية التواصل والتنسيق بي الجهات الحكومية المختلفة.

* يُهيئ بيئة عمل تراعي احتياجات العاملين.

* يقدم مجمع الدوائر الحكومية:

1 – وحدات سكنية ومكتبية.

2 – خدمات الصيانة والنظافة والتشغيل على مدار الساعة.

* يسهم في:

1 – توفير مساحة من مشعر منى للحجاج تقدر بـ 300 ألف متر مربع.

2 – رفع الطاقة الاستيعابية إلى قرابة 186 ألف حاج بمشعر منى.

3 – تحقيق الاستدامة والكفاءة عبر تطبيق أفضل ممارسات الجودة.

* المجمع في أرقام:

تضم مرافق المجمع الحكومي في حمى المشاعر المقدسة:

1- مركز إسعاف.

2 –  نحو 10 آلاف فرد.

3 – 45 جهة حكومية.

4 – ثلاثة مراكز للبيانات.

5 –  المساحة، 1،125 مليون متر مربع.

6 –  49 مبنى إداريًا وسكنيًا في الوقت ذاته.

7 – شبكة حريق متكاملة وشبكة تصريف للسيول.

8 –  مركزًا للدفاع المدني، ومبنى للمراقبة والتحكّم.

9 – مبنى للخدمات الطبية بالتعاون مع برنامج مستشفى قوى الأمن.

إمارة منطقة مكة المكرمة on Twitter: "#صور يقع مجمع الدوائر الحكومية على مساحة إجمالية تقدر بنحو 1.5مليون م2 ..يضم: • 50 مبنى • أكثر من 44 جهة تمثل قطاعات عسكرية ومدنية •

الكلمات الدلالية:
المشاعر المقدسة ضيوف الرحمن مجمع الدوائر الحكومية موسم الحج

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