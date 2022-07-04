بحضور ألف مشارك و40 شخصية دولية.. انطلاق المؤتمر الدولي لإعادة إعمار أوكرانيا

تواصل – فريق التحرير:

انطلقت اليوم، أعمال المؤتمر الدولي لإعادة إعمار أوكرانيا في مدينة لوجانو السويسرية، لرسم الخطوط العريضة لإعادة إعمار البلد الذي دمرته الحرب المستمر منذ فبراير الماضي.

ومن المقرر أن يستمر المؤتمر يومين، بحضور ألف مشارك، و40 شخصية دولية، وعدد من ممثلي الحكومات والوزراء الذين يمثلون عددًا كبيرًا من الدول، ومندوبين عن عدد من المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

كما سينتهي المؤتمر ببيان مشترك حول إعادة إعمار أوكرانيا بما يشبه خطة ماراشال الأمريكي التي كانت بعد الحرب العالمية الثانية، لإعادة إعمار أوروبا.

وأعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، أن لندن تقدم خطة دعم واسعة لمساعدة أوكرانيا على المدى الطويل، والمشاركة في إعادة بناء البلاد بمجرد انتهاء الغزو الروسي، لإعادة إطلاق الاقتصاد الأوكراني من خلال توفير الخبرة المالية والاقتصادية البريطانية.

وأكدت أن بريطانيا لعبت دورًا قياديًا في دعم أوكرانيا خلال الحرب، وسنواصل هذا الدور فيما يتعلق بخطة الحكومة الأوكرانية لإعادة الإعمار والتنمية.

وعلى الصعيد الميداني، كشفت الاستخبارات البريطانية، أن القوات الروسية أحرزت تقدمًا داخل وحول مدينة لوجانسك مع احتدام القتال هناك منذ أسبوع، مؤكدة أن روسيا ستركز على دخول دونيتسك أو بلاست بعد إحكام سيطرتها على لوجانسك.

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن العقوبات الأوروبية على روسيا فعالة وألحقت ضررًا بالغًا بالرئيس بوتين وشركائه، مشيرًا إلى أن العقوبات على روسيا طالت 1200 شخص و٩٨ كيانًا.