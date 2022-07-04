“الأرصاد” ينبه: سحب رعدية ورياح وأتربة وشبه انعدامٍ للرؤية على هذه المناطق حتى المساء

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا من تكوّن سحب رعدية، وهبوب رياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء ومناطق من المملكة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المتوقعة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على هذه المناطق:

1 – منطقة الحدود الشمالية، وتشمل “العويقيلة ورفحاء”.

2 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل “أضم والعرضيات والشعيبة والقنفذة والليث “.

3 – منطقة المدينة المنورة، وتشمل “الرايس وينبع وينبع النخل والحناكية والمهد ووادي الفرع”.

4 – منطقة نجران، وتشمل “مدينة نجران والخرخير وخباش وثار وحبونا وشرورة ويدمة”.

5 – المنطقة الشرقية، وتشمل “الإحساء والبطحاء والعبيلة والعديد وبقيق وحرض وذعبلوتن وسلوى”.

6 – منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي والحجرة والمخواة فرعة غامد الزناد وقلوة”.

7 – منطقة عسير، وتشمل “أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة”.

8 – منطقة جازان، وتشمل “احد المسارحة والدرب وبيش وجازان الطوال صامطة والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي”.

9 – المنطقة الشرقية، وتشمل “الإحساء والبطحاء والعبيلة والعديد وبقيق وحرض وذعبلوتن وسلوى”.

10 – منطقة الرياض، وتشمل “الزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح والحريق والخرج والدرعية والدلم والمزاحمية وحريملاء وحوطة بني تميم وضرما ومرات”.

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 9 مساءً.