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مواطن ينشر فيديو لتسرب مياه في منطقة سكنه.. “والمياه الوطنية” تتفاعل معه

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مواطن ينشر فيديو لتسرب مياه في منطقة سكنه.. “والمياه الوطنية” تتفاعل معه

مواطن ينشر فيديو لتسرب مياه في منطقة سكنه.. “والمياه الوطنية” تتفاعل معه
٠٩:٣٩:٣٦ ص، الإثنين، ٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

نشر مواطن فيديو لتسرب مياه في منطقته الكائن بها محل سكنه، وقال إنه تقدم ببلاغ منذ يومين إلا أنه حتى الآن لم يرد أحد عليه لحل المشكلة، وما زال تسرب المياه قائمًا.

وأظهر مقطع الفيديو المنشور على “تويتر”، تسرب المياه لمسافة كبيرة في المنطقة.

وتفاعلت شركة المياه الوطنية مع صاحب المشكلة، ووعدته بالتدخل لحلها، قائلة عبر صفحتها على “تويتر”: “حياك الله، تم توجيه البلاغ رقم (4324473456) وستتم المعالجة بإذن الله في أسرع وقت، يومك سعيد”.

كانت شركة المياه الوطنية أكدت أنه يمكن الإبلاغ عن وجود تسرب عبر عدة خطوات:

  • التسجيل عبر تطبيق المياه الوطنية.
  • الضغط على أصدقاء بلاغات المياه.
  • التقاط صورة للحالة المراد الإبلاغ عنها.
  • اختيار نوع البلاغ.
  • ادخال وصف البلاغ.
  • إرسال البلاغ.

الكلمات الدلالية:
المملكة المياه الوطنية تسرب المياه شركة المياه الوطنية

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