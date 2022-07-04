تحقيقات موسعة بعد اختراق حسابات الجيش البريطاني على تويتر ويوتيوب

تواصل – وكالات:

كشفت وزارة الدفاع البريطانية، أنها قررت فتح تحقيقات موسعة بعد اختراق حسابات الجيش على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وقناته على الـ”يوتيوب”.

وأوضحت في بيان لها، أنها على علم بحدوث اختراق لحسابات الجيش على “يويتوب” و”تويتر”، مؤكدة أن التحقيقات جارية.

وأضافت أنه على الجيش أن يأخذ أمن المعلومات على محمل الجد، وأنها بصدد معالجة المشكلة، مشيرة إلى أنه سيكون من غير المناسب تقديم مزيد من التعليقات حتى تكتمل التحقيقات.

وحسب “سكاي نيوز”، فقد استعاد الجيش السيطرة على حسابه على موقع تويتر وقناته على يوتيوب بعد اختراقهما لفترة وجيزة، واستخدامهما لنشر تعليقات عن عملات مشفرة ورموز غير قابلة للاستبدال، مؤكدًا أنه يعتذر عن هذا الانقطاع الموقت لمنشوراتها، مؤكدة أنها ستجري تحقيقًا كاملًا للوقوف على ملابسات الحادث.

وكان الحساب الرسمي للجيش على “تويتر”، أعاد تغريد عدد من الرسائل المتصلة بالرموز غير القابلة للاستبدال “إن إف تي”، فيما ظهرت فيديوهات حول العملات المشفرة وصور لرجل الأعمال إيلون ماسك، على قناة الجيش على “يوتيوب”.