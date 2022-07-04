الإثنين، ٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٤ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
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الفيديو

بالفيديو.. لقطات نادرة لموسم الحج منذ 62 عامًا تثير تفاعل المتابعين

بالفيديو.. لقطات نادرة لموسم الحج منذ 62 عامًا تثير تفاعل المتابعين
٠٩:١٩:٠٢ ص، الإثنين، ٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ظهر عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو جرى تصويره عام 1380هـ، الموافق لعام 1960م، أي منذ 62 عامًا، لأداء مناسك الحج خلال موسم الحج 1380.

وحظي الفيديو بآلاف المشاهدات عبر “تويتر”، تجاوزت 50 ألف مشاهدة، وصاحب الفيديو تعليق صوتي باللغة الهندية، إذا قال الحساب الذي نشر المقطع بأنه جرى تصويره من قبل البعثة الهندية للحج خلال ذلك الموسم.

ويعتبر الفيديو من المقاطع النادرة وذات الجودة العالية، في الوقت نفسه، لأنه يظهر بوضوح وبصورة ملونة تفاصيل المشاعر المقدسة والحجاج أثناء تأدية المناسك، مثل رمي الجمرات وغيرها.

وعلّق عدد من المتابعين على الاختلافات بين الأماكن خلال تلك الفترة، منذ 62 عامًا، والآن، وأشاد متابعون بوجود مقاطع توثق مواسم الحج خلال فترات مختلفة من الزمن.

الكلمات الدلالية:
التواصل الاجتماعي المشاعر المقدسة مقطع وثائقي مناسك الحج موسم الحج

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