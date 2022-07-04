الغذاء والدواء: 6 خطوات لحفظ الأدوية أثناء تأدية مناسك الحج

تواصل- فريق التحرير

أوضحت هيئة الغذاء والدواء، أن هناك عدة إرشادات يجب اتباعها لحفظ الأدوية خلال تأدية مناسك الحج، بما يضمن سلامتها.

وشددت الهيئة، في انفوجراف على صفحتها، بضرورة اتباع 6 خطوات لحفظ الأدوية:

1- عدم تعرض الدواء لأشعة الشمس بكل مباشر.

2-عدم ترك العلاج إلا بعد استكمال البرنامج العلاجى حسب وصف الطبيب.

3-حفظ الدواء فى عبوته الأصلية.

4- الماء أفضل مشروب لتناول الأقراص والحبوب.

5- عند نسيان الجرعة خذها في أقرب وقت ممكن.

6- لا تتناول دواء لحاج آخر ولو تشابهت الأعراض.

وأكدت الهيئة أن تناول الوجبات الصحية ذات القيمة الغذائية العالية يمد الجسم بالطاقة اللازمة لتأدية مناسك الحج بكل سهولة.

وقالت عبر حسابها على موقع “تويتر” إن هناك عادات غذائية خاطئة يتبعها الحجاج، خلال موسم الحج، منها:

تناول الطعام على عجل، وكذلك إهمال بعض الوجبات الرئيسة والاعتماد على الوجبات الخفيفة ذات المحتوى العالي من السكريات أو الأملاح.

وأفاد حساب “الغذاء والدواء” أن تصحيح هذه العادة يأتي عبر:

الجلوس واختيار مكان مناسب ومريح لتناول الطعام، وذلك لتجنب عسر الهضم، كما يُفضل تناول وجبات ذات قيمة غذائية عالية، والابتعاد عن الوجبات الخفيفة الخالية من السعرات، مثل رقائق البطاطس، والحلويات والمثلجات، وأهمية استبدالها بالوجبات الخفيفة الصحية مثل الفواكه والمكسرات.