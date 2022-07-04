خدمة اليوم.. 10 خطوات تمكنك من حجز المواعيد الطبية

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات خدمة حجز المواعيد الطبية، حيث أوضحت وزارة الصحة أن الخدمة توفر إمكانية حجز المواعيد للمستفيد وللأفراد التابعين له في مراكز الرعاية الصحية الأولية من خلال الموقع الإلكتروني لنظام “موعد”، بالإضافة إلى تطبيق “موعد” المتوفر من خلال المتاجر الإلكترونية.

وأضافت أنه يمكن عن طريق هذه الخدمة حجز موعد لخدمات الرعاية الصحية الإنجابية، والأمومة والطفولة، مع إتاحة إمكانية حجز مواعيد لخدمات الرعاية الصحية الإنجابية من خلال مراكز الرعاية الأولية، كالتطعيمات، ومتابعة الحمل، وعيادة الطفل السليم، وطب الأسرة، وذلك من خلال عشرة خطوات:

1 – ادخل على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة.

2 – ادخل على صفحة دليل الخدمات الإلكترونية، ومن ثم اختر خدمات الأفراد.

3 – اضغط على خدمة موعد.

4 – اضغط على زر الدخول إلى نظام موعد.

5 – ادخل على الخدمة باستخدام كلمة السر واسم المستخدم/ المستخدمين في نظام النفاذ الوطني الموحد، “أبشر”.

6 – احجز المواعيد، وبإمكانك إدارة جميع مواعيدك ومواعيد التابعين لك.

7- حدد مركز الرعاية الصحية الأولية التابع له، ومن ثم ابحث عن العيادة المطلوبة.

8 – يستعرض النظام جميع المواعيد المتاحة في تلك العيادة.

9 – احجز الموعد المطلوب.

10 – يصل للمستفيد رسائل تأكيدية بحجز الموعد.

* المتطلبات:

1 – حساب، “أبشر”.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 07:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 02:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا رقم “011 212 5555 – 937″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.