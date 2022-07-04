“الأرصاد” يتوقع رياحًا مثيرة للأتربة والغبار على الرياض وعدة مناطق بالمملكة

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض، الشرقية وأجزاء من الحدود الشمالية وكذلك منطقة نجران.

كما توقع أن تتأثر الأجزاء الساحلية الممتدة من منطقة مكة المكرمة إلى جازان والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة مكة المكرمة برياح نشطة قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

وأوضح أنه يتوقع أن تكون السماء غائمة جزئيًا مع فرصة لظهور السحب الرعدية في فترة ما بعد الظهيرة على منطقتي عسير وجازان والأجزاء الغربية من منطقة نجران يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية.

وأضاف أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كيلو متري الساعة على الجزء الشمالي والأوسط وبسرعة 20-40 كيلو متري الساعة على الجزء الجنوبي.

فيما يرتفع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط. ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، تكون شمالية غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية شرقية بسرعة 20-40 كيلو متر ي الساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .