الإثنين، ٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٤ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف شاغرة بـ «مجموعة تهامة القابضة» للعمل في جدة
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فرص

وظائف شاغرة بـ «مجموعة تهامة القابضة» للعمل في جدة

وظائف شاغرة بـ «مجموعة تهامة القابضة» للعمل في جدة
٠٢:٥٩:٥٩ ص، الإثنين، ٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت مجموعة تهامة القابضة عن توفّر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات، للعمل في جدة، وذلك وفقا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

ـ مدير المالية التجزئة

شروط الخبرة:

إدارة عمليات تمويل الشراء والاستلام – الاحتفاظ بسجلات دقيقة ومحدثة وضمان التسويات المنتظمة بما في ذلك الحسابات المصرفية.
الحفاظ على النزاهة المالية لأعمال التجزئة.
يضمن التحكم في المدفوعات إلى الملاك والبائعين (المخزون والخدمة) سداد المدفوعات وفقًا للشروط المتفق عليها وضمن الموارد المتاحة.

طريقة التقديم:

ـ التقديم بدءًا من تاريخ 4 يوليو 2022م.

ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة:  اضغط هنا

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فرص مجموعة تهامة مدير المالية وظائف شاغرة

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