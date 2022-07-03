عارضوا سياسة المليشيا.. «الحوثي» يفجر منازل لـ 3 أسر

تواصل ـ فريق التحرير:

قامت مليشيا الحوثي الانقلابية بعملية تدمير لثلاثة منازل تعود ملكيتها لإحدى الأسر في محافظة عمران.

وقالت مصادر محلية “إن مليشيا الحوثي الانقلابية فجرت 3 منازل لأشقاء في منطقة ذو سيلة بمركز مديرية العشة”.

وتعود ملكية تلك المنازل، بحسب مصادر محلية، للأخوين “جميل علي جبران ونواف علي جبران”، وهما من معارضي الجماعة ونزحوا من المنطقة عقب الانقلاب الحوثي على مؤسسات الدولة.

وفجرت الميليشا الإنقلابية مئات المنازل والمساجد ودور القرآن في المحافظات التي اجتاحتها.