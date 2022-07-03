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4 تطبيقات مهمة لطلبة الماجستير والدكتوراه
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4 تطبيقات مهمة لطلبة الماجستير والدكتوراه

4 تطبيقات مهمة لطلبة الماجستير والدكتوراه
٠٢:٥١:٠١ ص، الإثنين، ٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نشر د. عبدالرحمن ذياب استشاري الطب الجزيئي، بعض التطبيقات المفيدة للطلبة الدارسبين بمرحلتي الماجستير والدكتوراه.

وقال ذياب، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: تطبيقات مهمه لطلبة الماجستير والدكتوراه مع الشرح على النحو التالي:

1- Evernote يسهل تسجيل الملاحظات

2- DropBox / Google Drive لتخزين كميات كبيره من المعلومات والملفات

3- BlueFire مهم لقراءة ملفات الـ PDF بسهولة

4- Notability مهم لرسم الصور والرسومات البيانيه بشكل واضح، وهو أفضل من PowerPoint

الكلمات الدلالية:
الدكتوراه الطلاب الماجستير تطبيقات

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