4 تطبيقات مهمة لطلبة الماجستير والدكتوراه
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نشر د. عبدالرحمن ذياب استشاري الطب الجزيئي، بعض التطبيقات المفيدة للطلبة الدارسبين بمرحلتي الماجستير والدكتوراه.
وقال ذياب، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: تطبيقات مهمه لطلبة الماجستير والدكتوراه مع الشرح على النحو التالي:
1- Evernote يسهل تسجيل الملاحظات
2- DropBox / Google Drive لتخزين كميات كبيره من المعلومات والملفات
3- BlueFire مهم لقراءة ملفات الـ PDF بسهولة
4- Notability مهم لرسم الصور والرسومات البيانيه بشكل واضح، وهو أفضل من PowerPoint
تطبيقات مهمه لطلبة الماجستير والدكتوراه مع الشرح👇🏼
١- Evernote يسهل تسجيل الملاحظات
٢- DropBox / Google Drive لتخزين كميات كبيره من المعلومات والملفات
٣- BlueFire مهم لقراءة ملفات الPDF بسهوله
٤- Notability مهم لرسم الصور والرسومات البيانيه بشكل واضح .. افضل من PowerPoint
— د. عبدالرحمن ذياب (@dr2alshehri) July 3, 2022