4 تطبيقات مهمة لطلبة الماجستير والدكتوراه

تواصل – فريق التحرير:

نشر د. عبدالرحمن ذياب استشاري الطب الجزيئي، بعض التطبيقات المفيدة للطلبة الدارسبين بمرحلتي الماجستير والدكتوراه.

وقال ذياب، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: تطبيقات مهمه لطلبة الماجستير والدكتوراه مع الشرح على النحو التالي:

1- Evernote يسهل تسجيل الملاحظات

2- DropBox / Google Drive لتخزين كميات كبيره من المعلومات والملفات

3- BlueFire مهم لقراءة ملفات الـ PDF بسهولة

4- Notability مهم لرسم الصور والرسومات البيانيه بشكل واضح، وهو أفضل من PowerPoint